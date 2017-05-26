Национальная история: продукт историков или идеологов?





Можно ли сделать, чтобы национальная историография в разных странах соответствовала научным стандартам?

На этот и другие вопросы пытались ответить участники конференции «Эволюция или девальвация: проблемы демократического порядка в Восточной Европе», которая прошла в Минске, пишет Thinktanks.by .

Мероприятие организовано Институтом «Политическая «Сфера» при содействии посольства Литвы в Беларуси, Польского института в Минске и других структур. Первый день конференции был посвящен вопросу: «Как сейчас писать историю своей страны?».

Идеологи vs историки

На взгляд доктора исторических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Ивана Куриллы (Россия), политикам нужна история как некая идеология сплочения нации. В результате во многих странах историки и те, кто пишет исторические учебники, разошлись друг с другом. Данное разделение привело к тому, что, например, в России, историческая наука «скукожилась» до небольших групп людей, где почти все друг друга знают.

На взгляд Ивана Куриллы, такая ситуация вряд ли приемлема. Историкам необходимо задуматься о своем изложении нарратива. То есть о своем свободном и понятном пересказе истории, каким он будет.

«Если нарративы не пишут историки, их пишет кто-то другой. Например, идеологи», - отметил Иван Курилла.

При этом он подчеркнул, что при трансляции своего нарратива, следует подумать о соседях. Ведь в любом случае будет возникать вопрос: кто был в прошлом врагами нашего государства. Как правило, таковыми окажутся соседи, что вполне естественно. Но и у соседей могут быть свои трактовки истории.

«В учебниках не хватает пояснения – это наш нарратив, но могут быть и другие. И другая точка зрения – не неправильная», - высказал убеждение Иван Курилла.

Отсутствие фундамента

Профессор, доктор исторических наук Валентин Голубев (Беларусь) привел пример начала 90-х годов прошлого века, когда историки Беларуси, Литвы, Польши и Украины собирались вместе на конференциях и решали, как следует писать историю Великого княжества Литовского. А затем все разъезжались и писали каждый по-своему.

При этом Валентин Голубев отметил, что белорусские историки отличаются от своих коллег-соседей фундаментом. У соседей есть национальная историография, а у белорусов – нет. Она сейчас только создается. И позитивным фактором стоит считать то, что на самом верху сегодня есть желание, чтобы была создана история белорусского государства с древнейших времен до наших дней.

Дистанцирование от национальных позиций

То, что национальная история является основной национальной идентичности народа, признал историк, заместитель директора Центра польско-российского диалога Лукаш Адамский (Польша). Вместе с тем, на его взгляд, при исследовании событий международного масштаба, профессиональные историки должны дистанцироваться от национальных позиций. При этом, для оценок международной истории должно использоваться международное право, которое, к сожалению, мало кто из историков хорошо знает.

Читать историю соседей

В свою очередь профессор Университета Витовта Великого Рустис Камунтавичюс (Литва) согласился с мнением Ивана Куриллы, констатировав, что «есть две разные истории. Одна, которую пишут в школьных учебниках, вторая – которой занимаются историки».

Рустис Камунтавичюс признал, что все историки в разных странах пишут свою национальную историю. Но для того, чтобы разбираться в предмете, нужно читать своих коллег из других стран. И тогда будет складываться взвешенное понимание происходившего в прошлом.

«Если бы белорусы имели такую же самую историю, как литовцы, мне бы было неинтересно читать их работы», - резюмировал профессор из Литвы.