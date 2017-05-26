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Гандболисты БГК одержали вторую победу в финальной серии чемпионата Беларуси
Гандболисты БГК имени Мешкова одержали убедительную победу во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси и находятся в шаге от завоевания золотых медалей.
БГК — СКА — 31:23 (16:11)
БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович (н.в.); Рутенко (1), Бабичев (4), Кулак (4), Криштопанс (5), Юринок, Наумук, Стойкович (4), Атьман, Шумак, Вукич (9), Проданович, Разгор (1), Шилович (3).
СКА: Мороз, Комок, Черников (н.в.); Шинкель, Рабушко, Сончик (1), Жила (3), Алехин (1), Крицкий (5), Подшивалов (2), Поцыкайлик, Кулеш (2), Гайдученко (3), Вайлупов (4), Бохан, Бровко (2).
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Ход финальной серии (до 3 побед)
БГК — СКА — 2:0 (34:31 2ОТ, 31:23).
Третий поединок финальной серии пройдет 28 мая в Бресте (начало в 15.00). В случае победы БГК в 9-й раз станет чемпионом Беларуси.
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Гандболисты БГК имени Мешкова одержали убедительную победу во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси и находятся в шаге от завоевания золотых медалей.
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