Гандболисты БГК одержали вторую победу в финальной серии чемпионата Беларуси

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали убедительную победу во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси и находятся в шаге от завоевания золотых медалей.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК — СКА — 31:23 (16:11)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович (н.в.); Рутенко (1), Бабичев (4), Кулак (4), Криштопанс (5), Юринок, Наумук, Стойкович (4), Атьман, Шумак, Вукич (9), Проданович, Разгор (1), Шилович (3).

СКА: Мороз, Комок, Черников (н.в.); Шинкель, Рабушко, Сончик (1), Жила (3), Алехин (1), Крицкий (5), Подшивалов (2), Поцыкайлик, Кулеш (2), Гайдученко (3), Вайлупов (4), Бохан, Бровко (2).

По сравнению с первым поединком финальной серии, где БГК вырвал победу только во втором овертайме, на сей раз брестчанам удалось нейтрализовать бомбардира минского СКА Владислава Кулеша, в прошлой игре поразившего цель 13 раз. На сей раз на его счету всего 2 гола.

Ход финальной серии (до 3 побед)

БГК — СКА — 2:0 (34:31 2ОТ, 31:23).

Третий поединок финальной серии пройдет 28 мая в Бресте (начало в 15.00). В случае победы БГК в 9-й раз станет чемпионом Беларуси.