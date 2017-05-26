ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гандболисты БГК одержали вторую победу в финальной серии чемпионата Беларуси

27.05.2017 20:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали убедительную победу во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси и находятся в шаге от завоевания золотых медалей.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК — СКА — 31:23 (16:11)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович (н.в.); Рутенко (1), Бабичев (4), Кулак (4), Криштопанс (5), Юринок, Наумук, Стойкович (4), Атьман, Шумак, Вукич (9), Проданович, Разгор (1), Шилович (3).

СКА: Мороз, Комок, Черников (н.в.); Шинкель, Рабушко, Сончик (1), Жила (3), Алехин (1), Крицкий (5), Подшивалов (2), Поцыкайлик, Кулеш (2), Гайдученко (3), Вайлупов (4), Бохан, Бровко (2).

По сравнению с первым поединком финальной серии, где БГК вырвал победу только во втором овертайме, на сей раз брестчанам удалось нейтрализовать бомбардира минского СКА Владислава Кулеша, в прошлой игре поразившего цель 13 раз. На сей раз на его счету всего 2 гола.

Ход финальной серии (до 3 побед)

БГК — СКА — 2:0 (34:31 2ОТ, 31:23).

Третий поединок финальной серии пройдет 28 мая в Бресте (начало в 15.00). В случае победы БГК в 9-й раз станет чемпионом Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова одержали убедительную победу во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси и находятся в шаге от завоевания золотых медалей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Национальная история: продукт историков или идеологов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика