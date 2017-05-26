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В Минске на выставке Recast Moto Fest показали самый дорогой кастом - его стоимость 70 тысяч евро

27.05.2017 20:54 — Разное | Tut.by  
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В Минске 27 и 28 мая в третий раз проходит фестиваль Recast Moto Fest 2017. По традиции, каждый год фестиваль занимает новое и атмосферное место, с историческим или культурным бэкграундом. Прошлые сезоны Recast Moto Fest прошли в ангаре бара «Хулиган» и на просторах «Мотовелозавода». В этом году площадкой для проведения фестиваля был выбран Дворце искусства.


«Мотоцикл как произведение искусства» — именно так звучит концепция фестиваля в этом году. На Recast Moto Fest 2017 основной акцент будет сделан на дизайн, стиль и уникальность каждого мотоцикла. Экспозиция будет оформлена в виде галереи, а каждый кастом проект представлен как настоящее произведение искусства.

Мы уже знакомили читателей с пятеркой крутых кастомных мотоциклов, которые можно воочию увидеть на мотофесте — все эти мотоциклы есть на мероприятии.




В этом году на фестивале будут представлены более 50 кастом мотоциклов не только от отечественных кастомайзеров, но и от участников из Литвы, Украины и России.

Свои проекты представят Shif Custom, Zillers Garage, Rusty Bolt Motors, Dozen Garage, Falco Design, Sparta Garage, Recast Moto и другие.




За каждым мотоциклом, представленным на фесте, стоит история: часто мотоциклисты сами создают свой кастом, тратят на это время и деньги. Кастомайзеры подбирают детали, продумывают концепцию будущего мотоцикла. На таких транспортных средствах нет нужны гонять на сумашедших скоростях — они существуют, чтобы подчеркнуть индивидуальность и статус владельца. Вот вам история о том, как успешный банкир с отличным заработком и карьерой стал кастомайзером. Не каждый решиться бросить все и в тридцать лет начать все с нуля. На свой байк банкир потратил около трех тысяч долларов. А вот самый дорогой мотоцикл, представленный на выставке, принадлежит белорусскому коллекционеру. Его примерная стоимость составляет 70 тысяч евро, сообщили партнеры мероприятия «Байернкрафт».


Этот мотоцикл принадлежит белорусскому коллекционеру. Его стоимость порядка 70 тысяч евро




Кроме того, каждый гость фестиваля сможет проследить эволюцию мотоциклов BMW, начиная с моделей первой половины 20-го века, заканчивая новой линейкой 2017 года.




 

 
Теги: Минск
 
 
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Два дня в Минске проходит фестиваль кастомных мотоциклов. Это направление только начинает развиваться в Беларуси, тем не менее на выставке представлены довольно...

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