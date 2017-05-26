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В Минске на выставке Recast Moto Fest показали самый дорогой кастом - его стоимость 70 тысяч евро
В Минске 27 и 28 мая в третий раз проходит фестиваль Recast Moto Fest 2017. По традиции, каждый год фестиваль занимает новое и атмосферное место, с историческим или культурным бэкграундом. Прошлые сезоны Recast Moto Fest прошли в ангаре бара «Хулиган» и на просторах «Мотовелозавода». В этом году площадкой для проведения фестиваля был выбран Дворце искусства.
«Мотоцикл как произведение искусства» — именно так звучит концепция фестиваля в этом году. На Recast Moto Fest 2017 основной акцент будет сделан на дизайн, стиль и уникальность каждого мотоцикла. Экспозиция будет оформлена в виде галереи, а каждый кастом проект представлен как настоящее произведение искусства.
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В этом году на фестивале будут представлены более 50 кастом мотоциклов не только от отечественных кастомайзеров, но и от участников из Литвы, Украины и России.
Свои проекты представят Shif Custom, Zillers Garage, Rusty Bolt Motors, Dozen Garage, Falco Design, Sparta Garage, Recast Moto и другие.
За каждым мотоциклом, представленным на фесте, стоит история: часто мотоциклисты сами создают свой кастом, тратят на это время и деньги. Кастомайзеры подбирают детали, продумывают концепцию будущего мотоцикла. На таких транспортных средствах нет нужны гонять на сумашедших скоростях — они существуют, чтобы подчеркнуть индивидуальность и статус владельца. Вот вам история о том,
Кроме того, каждый гость фестиваля сможет проследить эволюцию мотоциклов BMW, начиная с моделей первой половины 20-го века, заканчивая новой линейкой 2017 года.
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Два дня в Минске проходит фестиваль кастомных мотоциклов. Это направление только начинает развиваться в Беларуси, тем не менее на выставке представлены довольно...
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