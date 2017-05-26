Перед финалом Кубка Беларуси, который пройдет 28 мая в 17.00 в Гродно, Владимир Журавель и Олег Кубарев — главные тренеры команд «Шахтер» и «Динамо-Брест» — говорили о готовности своих коллективов, качестве газона, местной публике и приметах. Полный текст пресс-конференции размещен на сайте федерации футбола .



Для брестского «Динамо» наступил главный матч весны. Фото: АБФФ

— Владимир Иванович, скажите, в каком эмоциональном и физическом состоянии команда подходит к матчу?

— Последние тренировки показывают, что в хорошем состоянии, поэтому ждем завтрашнего противостояния.

— Ваш опыт работы с «Шахтером» пригодится в завтрашней игре?

— Остались ребята, с которыми еще работал. В любом случае эта информация ценная. А так «Шахтер» меняется — и по исполнителям, и тренер поменялся — с новой философией игры.

— Уже успели понять новую философию игры «Шахтера»? Каким сильным сторонам соперника завтра будете противостоять?

— Видно, что команда использует фактурных нападающих, достаточно мощная группа атаки. Команда играет компактно, не имеет больших разрывов. Соперник серьезный.

— Как вам состояние газона? Вспоминали ли с командой 2007 год, когда гродненское поле стало счастливым для брестского «Динамо», когда победили «Неман» и вышли в финал?

— 2007 год мы не вспоминали. Что касается поля — лучше у ребят спросить. Были нарекания дней 10 назад, но видно, что работа проделана. Сравнить не могу, но говорят, что стало лучше.

— Владимир Иванович, команда зарекомендовала себя как кубковый боец. Какие сильные стороны завтра могут помочь?

— Правильно заметили, что у нас кубковый характер. Очень надеюсь и уверен, что он завтра проявится. Будем единой и целеустремленной командой.

— Завтра ожидается внушительная поддержка из Бреста. Много болельщиков из Солигорска. Будут и местные. За кого, на ваш взгляд, будут болеть они? И как привлечь их на свою сторону?

— Сложно сказать. Нужно их чем-то расположить. Возможно, игрой, отношением к игре. Стараться показать красивый футбол. Люди понимающие будут болеть, и переживать за играющую команду. Мы ждем большую группу поддержки из Бреста.

— В городе ощущается атмосфера финала Кубка?

— Город живет финалом. Чувствуется накаленный воздух — все ждут игру с нетерпением.



«Шахтер» подходит к игре в статусе лидера чемпионата, и у Кубарева есть шанс заполучить первый трофей с «Шахтером». Фото: АБФФ

— Олег Михайлович, скажите в каком состоянии команда подходит к матчу?

— За последние два месяца мы сыграли столько матчей, сколько на моей памяти ни одна моя команда не играла. Поэтому как таковой подготовки не было — занимались восстановлением. Варьировали в зависимости от матчей наши восстановительные микроциклы. Надеюсь, что команду мы подводим к финалу в хорошем состоянии. Я имею в виду то состояние, которое может быть у команды после 13 матчей, которые мы сыграли за два месяца. Самое главное — быть в хорошей в форме относительно соперника. Противостояние — это всегда сравнение одной команды с другой. Завтра мы увидим, что у нас получилось и что нет.

— Есть ли кадровые проблемы?

— Одна из проблем — мы привезли 20 футболистов, надо выбрать на матч 18. Вторая проблема — определить стартовый состав. Нужно прикинуть варианты, если игра пойдет не по нашему сценарию или будет дополнительное время. Распределить, чтобы хватило сил и умения. Чтобы было кому играть в тот футбол, который нам будет нужен в определенное время матча.

— Кого выделите из состава соперника?

— Наверное, стоит выделять того, кто больше забивает. Я бы выделил трёх футболистов, от которых сегодня исходит главная угроза — Фамейе, Торрес, Осучукву. Это футболисты, от которых исходит креатив, мысль, острота. Они выделяются на поле, среди остальных игроков. Хотя считаю, что Брест отрезками показывает коллективный футбол, отрезками показывает очень интересный футбол. У команды не было много времени сыграться хорошо, ведь начиная с первого кубкового поединка — каждый матч для них был решающий. У Бреста есть проблема, на мой взгляд, в постановке игры из-за того, что в начале были решающие матчи с «Динамо», БАТЭ, потом не совсем удачная полоса, которая добавила им остроты к тому, что надо как-то из этого выбираться. Но это не значит, что у Бреста проблем больше или меньше. У нас тоже есть проблемы. Давайте не будем взвешивать все «за» и «против» и будем считать, что мы находимся в равной ситуации.

— Олег Михайлович, в 2011 вы выиграли кубок с «Гомелем», через три года с «Зимбру», сейчас, через три года, финал с «Шахтером». Хорошая примета?

— Не знаю, что и сказать. Приметы надо анализировать, когда они сбываются. Когда не сбываются — придумывать что-то другое. Это статистика, а не приметы. Статистика тоже вещь упрямая. От нее тоже нельзя отказываться, ее тоже надо анализировать. Но я пока действующий тренер и не хотел бы подводить черту под трофеями. Надо выходить и делать свое дело.

— Олег Михайлович, в составе «Шахтера» два гродненских игрока. Как вы думаете, за кого будут болеть гродненские болельщики?

— Лично у меня есть ответ на вопрос. А у вас есть? Предположение? Ну я тоже предположу. Я дружу с Солодовниковым. Он раньше говорил, что Брест и Гродно — это противостояние. Поставить меня, как болельщика, на место гродненского — я бы никогда не болел за Брест. Мое предположение — что все-таки будут болеть за нас. Но лично для себя скажу — я бы хотел, чтобы зрители поддерживали обе команды, чтобы зрители были 12-м игроком для одной и другой команды. Потому что будет достаточно и брестских, и солигорских болельщиков. А нейтральные зрители пусть смотрят, кто им симпатичнее и поддерживают ту команду.

— Позняк может выйти в стартовом составе?

— Может выйти, а может и не выйти (смеется).