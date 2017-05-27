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В Испании начали производить гробы с логотипами "Реала" и "Барселоны"
Одно из испанских бюро ритуальных услуг сообщило о начале продаж гробов с логотипами футбольных «Реала» и «Барселоны». Об этом пишет
Гроб для поклонников мадридцев украшен изображением фасада домашнего стадиона сливочных «Сантьяго Бернабеу».
Гроб для фанатов каталонцев декорирован логотипом и названием клуба.
Стоимость изделий не уточняется.
«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17, каталонцы финишировали вторыми и завоевали серебряные медали.
3 июня "Реал" встретится с туринским «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
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Одно из испанских бюро ритуальных услуг сообщило о начале продаж гробов с логотипами футбольных "Реала" и "Барселоны".
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