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Даша Чернова, Виктор Дробыш и Валерия о выступлении на шоу "Ты супер!"
27.05.2017 23:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Грандиозный
"В этом проекте все замечательно. У нас, кстати, была очень трудная песня — петь лирику так, чтобы зал сопереживал, очень сложно. И Даша умница, она справилась с поставленной задачей. Хочу сказать, что у детей на этом конкурсе открываются какие-то внутренние резервы. Хочется, чтобы желание петь укреплялось у них внутри, чтобы помогало двигаться вперед, чтобы они пробовали что-то новое, испытывали себя на прочность", — сказала Валерия.
В свою очередь Даша Чернова осталась в восторге от работы с Валерией.
© Sputnik Илья Питалев
"Я довольна, как сложился наш дуэт — это действительно сказочный момент. Я могла о таком только мечтать, а тем более еще и на такой сцене. Валерия — очень открытый человек, она не просто доверяет тебе как исполнителю, но еще разрешает прикоснуться к себе, мы смогли свиться с ней не просто голосами, но и душами, и благодаря этому наш дуэт сложился идеально", — радостно сказала Дарья Чернова.
Виктор Дробыш аккомпанировал дуэту Валерии и Дарьи Черновой на рояле.
"Мне кажется, все у нас получилось. Это очень красивый конец", — отметил Дробыш.
"Ты супер!" —
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После выступления в финале шоу "Ты супер!" белорусская участница Даша Чернова, композитор Виктор Дробыш и певица Валерия поделились эмоциями. Смотрите на видео, как...
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