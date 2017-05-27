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Даша Чернова, Виктор Дробыш и Валерия о выступлении на шоу "Ты супер!"

27.05.2017 23:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Грандиозный финал шоу "Ты супер!" состоялся на сцене Кремлевского дворца.

"В этом проекте все замечательно. У нас, кстати, была очень трудная песня — петь лирику так, чтобы зал сопереживал, очень сложно. И Даша умница, она справилась с поставленной задачей. Хочу сказать, что у детей на этом конкурсе открываются какие-то внутренние резервы. Хочется, чтобы желание петь укреплялось у них внутри, чтобы помогало двигаться вперед, чтобы они пробовали что-то новое, испытывали себя на прочность", — сказала Валерия.

В свою очередь Даша Чернова осталась в восторге от работы с Валерией.

Даша Чернова, Виктор Дробыш и Валерия о выступлении на шоу "Ты супер!"
© Sputnik Илья Питалев
"Ты супер!": Даша Чернова назвала дуэт с Валерией идеальным

"Я довольна, как сложился наш дуэт — это действительно сказочный момент. Я могла о таком только мечтать, а тем более еще и на такой сцене. Валерия — очень открытый человек, она не просто доверяет тебе как исполнителю, но еще разрешает прикоснуться к себе, мы смогли свиться с ней не просто голосами, но и душами, и благодаря этому наш дуэт сложился идеально", — радостно сказала Дарья Чернова.

Виктор Дробыш аккомпанировал дуэту Валерии и Дарьи Черновой на рояле.

"Мне кажется, все у нас получилось. Это очень красивый конец", — отметил Дробыш.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью участия в шоу дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.

 
 
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После выступления в финале шоу "Ты супер!" белорусская участница Даша Чернова, композитор Виктор Дробыш и певица Валерия поделились эмоциями. Смотрите на видео, как...

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