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Фестиваль Minsk Street Gamez – трюки, танцы и футбол

27.05.2017 21:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль Minsk Street Gamez – трюки, танцы и футбол
© Sputnik / Виктор Толочко
Фестиваль Minsk Street Gamez: улицы и спорт
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Международный фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Gamez проходит в столице уже в пятый раз. В нем принимают участие любители экстремальных видов спорта.

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: брэйк-данс, футбольный фристайл, воркаут, паркур, ВМХ, скейтборд и других.

На фестивале собрались участники из Беларуси и зарубежных стран. А среди судей — гости из Франции, Финляндии, Германии, России и не только.

Турнир Minsk Street Gamez проходит в течение двух дней. В воскресенье он продолжится на площадке конькобежного стадиона в "Минск-Арене".

Смотрите на видео Sputnik захватывающие трюки участников фестиваля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит фестиваль по паркуру, воркауту, стритболу и другим уличным видам спорта. Смотрите на видео, как соревнуются участники.

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