Фестиваль Minsk Street Gamez – трюки, танцы и футбол



© Sputnik / Виктор Толочко Фестиваль Minsk Street Gamez: улицы и спорт 18

Международный фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Gamez проходит в столице уже в пятый раз. В нем принимают участие любители экстремальных видов спорта.

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: брэйк-данс, футбольный фристайл, воркаут, паркур, ВМХ, скейтборд и других.

На фестивале собрались участники из Беларуси и зарубежных стран. А среди судей — гости из Франции, Финляндии, Германии, России и не только.

Турнир Minsk Street Gamez проходит в течение двух дней. В воскресенье он продолжится на площадке конькобежного стадиона в "Минск-Арене".

Смотрите на видео Sputnik захватывающие трюки участников фестиваля.