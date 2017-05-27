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Фестиваль Minsk Street Gamez – трюки, танцы и футбол
27.05.2017 21:58 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Соревнования проходят в следующих дисциплинах: брэйк-данс, футбольный фристайл, воркаут, паркур, ВМХ, скейтборд и других.
На фестивале собрались участники из Беларуси и зарубежных стран. А среди судей — гости из Франции, Финляндии, Германии, России и не только.
Турнир Minsk Street Gamez проходит в течение двух дней. В воскресенье он продолжится на площадке конькобежного стадиона в "Минск-Арене".
Смотрите на видео Sputnik захватывающие трюки участников фестиваля.
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В Минске проходит фестиваль по паркуру, воркауту, стритболу и другим уличным видам спорта. Смотрите на видео, как соревнуются участники.
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