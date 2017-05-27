Макей: Дипломатический турнир по теннису становится традицией

Макей о целях и участниках Дипломатического турнира по теннису /

Турнир организовали МИД Беларуси, Белорусская теннисная федерация и ГУ "Дипсервис". Среди участников — руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители МИД и других органов госуправления.

"На корты выходили представители разных стран, которые находятся в разных интеграционных структурах, разную политику проводят. В повседневной жизни между ними, возможно, существуют какие-то политические противоречия. Но здесь, на кортах, они не превращают это в какие-то конфликты, а выяснят отношения в спортивном духе", — сказал Макей.

В индивидуальных соревнованиях победу одержал заместитель начальника управления международной безопасности МИД Беларуси Николай Овсянко, лучшие в парном мужском разряде — начальник управления координации и планирования Владимир Астапенко и заместитель начальника управления международной безопасности МИД Беларуси Николай Овсянко.

Сильнейшие в миксте — представители Посольства России.

"Здесь победителей нет, важно общение друг с другом, физическая нагрузка. Приятно, что в этом году турнир пользуется популярностью. Порядка 40 дипломатов из 12 стран и четырех международных организаций приняли участие в турнире", — отметил Макей.

Министр выразил уверенность, что такие мероприятия не только поощряют здоровый образ жизни, но и способствуют укреплению взаимопонимания и солидарности всех участников.

Награды и призы победителям вручили министр иностранных дел Владимир Макей, председатель БТФ Сергей Тетерин, а также начальник ГУ "Дипсервис" Александр Осмоловский.