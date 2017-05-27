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Макей: Дипломатический турнир по теннису становится традицией

27.05.2017 20:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Турнир организовали МИД Беларуси, Белорусская теннисная федерация и ГУ "Дипсервис". Среди участников — руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители МИД и других органов госуправления.

"На корты выходили представители разных стран, которые находятся в разных интеграционных структурах, разную политику проводят. В повседневной жизни между ними, возможно, существуют какие-то политические противоречия. Но здесь, на кортах, они не превращают это в какие-то конфликты, а выяснят отношения в спортивном духе", — сказал Макей.

В индивидуальных соревнованиях победу одержал заместитель начальника управления международной безопасности МИД Беларуси Николай Овсянко, лучшие в парном мужском разряде — начальник управления координации и планирования Владимир Астапенко и заместитель начальника управления международной безопасности МИД Беларуси Николай Овсянко.

Сильнейшие в миксте — представители Посольства России.

"Здесь победителей нет, важно общение друг с другом, физическая нагрузка. Приятно, что в этом году турнир пользуется популярностью. Порядка 40 дипломатов из 12 стран и четырех международных организаций приняли участие в турнире", — отметил Макей.

Министр выразил уверенность, что такие мероприятия не только поощряют здоровый образ жизни, но и способствуют укреплению взаимопонимания и солидарности всех участников.

Награды и призы победителям вручили министр иностранных дел Владимир Макей, председатель БТФ Сергей Тетерин, а также начальник ГУ "Дипсервис" Александр Осмоловский.

 
 
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Второй Дипломатический турнир по теннису состоялся в Минске в субботу, Владимир Макей высказал благодарность всем участникам за спортивный дух и азарт, которые...

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