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Финал конкурса НТВ и Sputnik "Ты супер!" в Кремлевском дворце

27.05.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Финальное шоу снималось в Кремлевском дворце. В концерте, помимо самих финалистов, приняли участие признанные звезды эстрады, которые приехали из разных стран поддержать своих конкурсантов.

В финале также приняла участие участница от Беларуси Даша Чернова. Перед выступлением она записала видеообращение, в котором поблагодарила тех, кто поддерживал на протяжении всего шоу.

"Ты супер!" — уникальный проект, в котором приняли участие конкурсанты из 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.

 
 
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Смотрите на видео финал первого сезона совместного проекта телеканала НТВ и международного информагентства Sputnik "Ты супер!".

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