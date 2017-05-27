Финальное шоу снималось в Кремлевском дворце. В концерте, помимо самих финалистов, приняли участие признанные звезды эстрады, которые приехали из разных стран поддержать своих конкурсантов.

В финале также приняла участие участница от Беларуси Даша Чернова. Перед выступлением она записала видеообращение , в котором поблагодарила тех, кто поддерживал на протяжении всего шоу.

"Ты супер!" — уникальный проект, в котором приняли участие конкурсанты из 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.