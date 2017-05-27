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Канны-2017: обзор самых необычных платьев кинофестиваля
Сегодня во Франции состоится церемония закрытия Каннского кинофестиваля. 70-й кинофестиваль собрал не только лучшие фильмы планеты, но и целое созвездие ярких образов. LADY выбрали самые интересные платья звездных красавиц.
Белла Хадид появилась на премьере «Призраков Исмаэля» в бледно-розовом шёлковом платье от Alexandre Vauthier, дополнив образ сапфировым колье от Bulgari. Модель не в первый раз отдаёт предпочтение откровенным нарядам дизайнера: в прошлом году Белла оказалась в центре внимания журналистов и фотографов, появившись на Каннской ковровой дорожке в красном платье с высоким разрезом. И хотя, как и год назад, звезде не удалось избежать конфуза (фотографам несколько раз удалось заснять её бельё), её сексуальный наряд в стиле старого Голливуда уже стал одним из самых запоминающихся образов Канн-2017.
Эмили Ратаковски, как и Белла Хадид, сделала выбор в пользу светлого шёлкового платья, надев на открытие фестиваля наряд от Twin Set by Simona Barbieri, также дополнив его массивным колье от Bulgari.
Сходство образов отметили не только фотографы, но и сами звёзды: Ратаковски даже опубликовала в своем инстаграме совместное фото с Хадид.
Ума Турман, также предстала перед публикой в наряде пастельного цвета. Для первого фестивального дня актриса выбрала платье от Atelier Versace, которое переработали в соответствии с её пожеланиями, избавившись от чёрной отделки и асимметричных воланов. Получившийся образ, который сочетает в себе лаконичность и сексуальность, только подчеркнул статус Турман, которая в этом году возглавила жюри конкурса «Особый взгляд».
Джулианна Мур, которая представляет в Каннах фильм Тодда Хейнса «Мир, полный чудес», выбрала для открытия фестиваля тёмно-красное платье от Givenchy. Сложная отделка с вышивкой, перьями и бахромой уравновешивалась аккуратной причёской актрисы, которая в очередной раз доказала, что на красной ковровой дорожке ей нет равных.
Другая голливудская рыжеволосая красавица Джессика Честейн — член жюри основного конкурса Канн-2017 — блистала на открытии фестиваля в чёрном платье Alexander McQueen, украшенном вышивкой. И хотя актриса отказалась от полупрозрачного подола, её наряд привлек внимание фотокамер.
Эль Фаннинг, представляющая в Каннах фильм Софии Копполы «Роковое искушение», появилась на красной ковровой дорожке в платье от Vivienne Westwood с изображённым на нём… единорогом. Наряд стал вариантом платьев Bird of Paradise из коллекции 2005 года. Фаннинг сама принимала участие в разработке дизайна, и её поистине сказочный образ подчёркивает не только женственность, но и мечтательность юной актрисы.
Ещё одна молодая актриса — 17-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп — надела на открытие Каннского кинофестиваля романтическое платье в греческом стиле из новой коллекции Chanel Resort.
Сьюзен Сарандон появилась перед Дворцом фестивалей в тёмно-зелёном бархатном платье от Alberta Ferretti. Актриса, которой в октябре исполнилось 70 лет, затмила на красной ковровой дорожке моделей и молодых актрис, продемонстрировав не только великолепную фигуру, но и задор, которому позавидуют даже 17-летние.
Марион Котийяр, звезда фильма открытия Канн-2017, в первый фестивальный день позировала перед камерами в чёрном корсетном платье Jean Paul Gaultier. Но не этот, а другой образ запомнился поклонникам актрисы: на юбилейном вечере в честь 70-летия кинофестиваля Котийяр появилась в сверкающем наряде с глубоким декольте от Giorgio Armani Prive, идеально подчеркнувшем чувственность французской актрисы. Видимо, то, что в этом году Котийяр рассталась с Dior, пошло ей на пользу.
Одним из самых эффектных выходов первых фестивальных дней стало появление на красной ковровой дорожке модели Винни Харлоу. Ярко-голубое платье от Zuhair Murad, которое Харлоу надела на премьеру фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удачно контрастировало и с красной ковровой дорожкой, и с более нейтральными нарядами других звёзд.
Кристен Стюарт остаётся верна Chanel, создавая авангардные образы на основе классических силуэтов. Для премьеры конкурсной картины «120 ударов в минуту» актриса выбрала комплект из новой круизной коллекции бренда, не похожий на привычные наряды для ковровых дорожек. Но если кто-то и может заставить этот образ «работать», это Стюарт.
Тильда Суинтон, приехавшая в Канны представить фильм «Окча», показала несколько идеальных минималистичных образов. Несмотря на скандал, сопровождавший фестивальный показ картины, актриса держалась с присущим ей достоинством, выйдя на красную ковровую дорожку в белом футуристичном наряде от Haider Ackermann. А на юбилейном вечере по случаю 70-летия фестиваля Суинтон отдала предпочтение чёрному, появившись перед фотографами в блестящем комбинезоне Chanel.
На премьере фильма «Окча» звездой вечера снова стала Белла Хадид, которая выбрала стёганое платье от Dior с открытой спиной из новой весенней коллекции.
Но истинной королевой Каннского кинофестиваля этого года можно назвать Николь Кидман, которая представляет на Лазурном берегу сразу три фильма и один сериал: «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла; «Убийство священного оленя» от автора «Лобстера» Йоргоса Лантимоса, «Роковое искушение» Софии Копполы и второй сезон «Вершины озера» Джейн Кэмпион. И если киноманы следили за кинопремьерами, то модницы рассматривали наряды актрисы, которая выглядела безупречно, где бы ни появилась.
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Лучшие платья Канн-2017 по версии LADY
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