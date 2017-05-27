Канны-2017: обзор самых необычных платьев кинофестиваля

Сегодня во Франции состоится церемония закрытия Каннского кинофестиваля. 70-й кинофестиваль собрал не только лучшие фильмы планеты, но и целое созвездие ярких образов. LADY выбрали самые интересные платья звездных красавиц.







Белла Хадид на открытии Каннского МКФ-2016 (фото: Alberto Pizzoli / Getty Images) / Белла Хадид на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Andreas Rentz / Getty Im ages)

Белла Хадид появилась на премьере «Призраков Исмаэля» в бледно-розовом шёлковом платье от Alexandre Vauthier, дополнив образ сапфировым колье от Bulgari. Модель не в первый раз отдаёт предпочтение откровенным нарядам дизайнера: в прошлом году Белла оказалась в центре внимания журналистов и фотографов, появившись на Каннской ковровой дорожке в красном платье с высоким разрезом. И хотя, как и год назад, звезде не удалось избежать конфуза (фотографам несколько раз удалось заснять её бельё), её сексуальный наряд в стиле старого Голливуда уже стал одним из самых запоминающихся образов Канн-2017.

Эмили Ратаковски на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Эмили Ратаковски, как и Белла Хадид, сделала выбор в пользу светлого шёлкового платья, надев на открытие фестиваля наряд от Twin Set by Simona Barbieri, также дополнив его массивным колье от Bulgari.





Сходство образов отметили не только фотографы, но и сами звёзды: Ратаковски даже опубликовала в своем инстаграме совместное фото с Хадид.







Ума Турман на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Neilson Barnard / Getty Images) / Джоанна Смоллз на показе Atelier Versace Fall 2016 Couture (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)

Ума Турман, также предстала перед публикой в наряде пастельного цвета. Для первого фестивального дня актриса выбрала платье от Atelier Versace, которое переработали в соответствии с её пожеланиями, избавившись от чёрной отделки и асимметричных воланов. Получившийся образ, который сочетает в себе лаконичность и сексуальность, только подчеркнул статус Турман, которая в этом году возглавила жюри конкурса «Особый взгляд».



Джулианна Мур в Givenchy (фото: Rex Features)

Джулианна Мур, которая представляет в Каннах фильм Тодда Хейнса «Мир, полный чудес», выбрала для открытия фестиваля тёмно-красное платье от Givenchy. Сложная отделка с вышивкой, перьями и бахромой уравновешивалась аккуратной причёской актрисы, которая в очередной раз доказала, что на красной ковровой дорожке ей нет равных.







Джессика Честейн на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Rex Features) / Фото из лукбука Alexander McQueen Pre-Fall 2017

Другая голливудская рыжеволосая красавица Джессика Честейн — член жюри основного конкурса Канн-2017 — блистала на открытии фестиваля в чёрном платье Alexander McQueen, украшенном вышивкой. И хотя актриса отказалась от полупрозрачного подола, её наряд привлек внимание фотокамер.







Эль Фаннинг на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Kering) / Свадебное платье Диты фон Тиз Bird of Paradise by Vivienne Westwood (фото: V&A)

Эль Фаннинг, представляющая в Каннах фильм Софии Копполы «Роковое искушение», появилась на красной ковровой дорожке в платье от Vivienne Westwood с изображённым на нём… единорогом. Наряд стал вариантом платьев Bird of Paradise из коллекции 2005 года. Фаннинг сама принимала участие в разработке дизайна, и её поистине сказочный образ подчёркивает не только женственность, но и мечтательность юной актрисы.







Лили-Роуз Депп на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Rex Features) / Крис Херманн на показе Chanel Resort 2018 (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)

Ещё одна молодая актриса — 17-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп — надела на открытие Каннского кинофестиваля романтическое платье в греческом стиле из новой коллекции Chanel Resort.

Сьюзен Сарандон на открытии Каннского МКФ-2017 (фото: Venturelli / Wireimage)

Сьюзен Сарандон появилась перед Дворцом фестивалей в тёмно-зелёном бархатном платье от Alberta Ferretti. Актриса, которой в октябре исполнилось 70 лет, затмила на красной ковровой дорожке моделей и молодых актрис, продемонстрировав не только великолепную фигуру, но и задор, которому позавидуют даже 17-летние.







Марион Котийяр на открытии Каннского МКФ-2016 (фото: John Rasimus/Barcroft Images/Barcroft Media via Getty Images) / Марион Котийяр на юбилейном вечере в честь 70-летия Каннского кинофестиваля (фото: PA Photos/ABACA)

Марион Котийяр, звезда фильма открытия Канн-2017, в первый фестивальный день позировала перед камерами в чёрном корсетном платье Jean Paul Gaultier. Но не этот, а другой образ запомнился поклонникам актрисы: на юбилейном вечере в честь 70-летия кинофестиваля Котийяр появилась в сверкающем наряде с глубоким декольте от Giorgio Armani Prive, идеально подчеркнувшем чувственность французской актрисы. Видимо, то, что в этом году Котийяр рассталась с Dior, пошло ей на пользу.







Винни Харлоу на премьере фильма «Нелюбовь» (фото: Rex Features) / Фото с показа Zuhair Murad Spring 2017 Couture (фото: Marcus Tondo / Indigital.tv)

Одним из самых эффектных выходов первых фестивальных дней стало появление на красной ковровой дорожке модели Винни Харлоу. Ярко-голубое платье от Zuhair Murad, которое Харлоу надела на премьеру фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удачно контрастировало и с красной ковровой дорожкой, и с более нейтральными нарядами других звёзд.







Кристен Стюарт на премьере фильма «120 ударов в минуту» (фото: James Gourley/REX/Shutterstock) / Сара Бергер на показе Chanel Resort 2018 (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)

Кристен Стюарт остаётся верна Chanel, создавая авангардные образы на основе классических силуэтов. Для премьеры конкурсной картины «120 ударов в минуту» актриса выбрала комплект из новой круизной коллекции бренда, не похожий на привычные наряды для ковровых дорожек. Но если кто-то и может заставить этот образ «работать», это Стюарт.











Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча» (фото: Gisela Schober / Getty) / Тильда Суинтон на юбилейном вечере в честь 70-летия Каннского кинофестиваля (фото: hochu.ua) / Бьянка Падилло на показе Chanel Fall 2017 Ready-to-Wear (фото: Yannis Vlamos / Indigital)

Тильда Суинтон, приехавшая в Канны представить фильм «Окча», показала несколько идеальных минималистичных образов. Несмотря на скандал, сопровождавший фестивальный показ картины, актриса держалась с присущим ей достоинством, выйдя на красную ковровую дорожку в белом футуристичном наряде от Haider Ackermann. А на юбилейном вечере по случаю 70-летия фестиваля Суинтон отдала предпочтение чёрному, появившись перед фотографами в блестящем комбинезоне Chanel.











Белла Хадид на премьере фильма «Окча» (фото: Getty Images) / Изабелла Ридольфи на показе Christian Dior Spring 2017 Couture (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)

На премьере фильма «Окча» звездой вечера снова стала Белла Хадид, которая выбрала стёганое платье от Dior с открытой спиной из новой весенней коллекции.

Но истинной королевой Каннского кинофестиваля этого года можно назвать Николь Кидман, которая представляет на Лазурном берегу сразу три фильма и один сериал: «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла; «Убийство священного оленя» от автора «Лобстера» Йоргоса Лантимоса, «Роковое искушение» Софии Копполы и второй сезон «Вершины озера» Джейн Кэмпион. И если киноманы следили за кинопремьерами, то модницы рассматривали наряды актрисы, которая выглядела безупречно, где бы ни появилась.







Николь Кидман на юбилейном вечере в честь 70-летия Каннского кинофестиваля (фото: David Fisher / REX / Shutterstock) / Фото с показа Giorgio Armani Prive Spring 2017 Couture (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)







Николь Кидман на фотоколле фильма «Убийство священного оленя» (фото: Ki Price / Getty Images) / Селена Форрест на показе Christian Dior Spring 2017 Couture (фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv)







Николь Кидман на премьере фильма «Роковое искушение» (фото: James McCauley / REX / Shutterstock) / Фото из лукбука Michael Kors Pre-Fall 2017