Интрига разрешилась — победительницей международного вокального конкурса стала представительница Абхазии Валерия Адлейба . Но до объявления результатов участникам предстояло выступить на главной сцене России. Юные конкурсанты очень волновались и старались исполнить песни как можно лучше. К счастью, шоу вышло отличным, и труд участников оценили как профессионалы, так и многочисленные зрители.



© Sputnik Илья Питалев "Ты супер!": Даша Чернова назвала дуэт с Валерией идеальным

Валерия Адлейба не только выиграла конкурс, но и получила обещание от продюсера Виктора Дробыша взять ее под свое крыло. Игорь Крутой включил исполнительницу в число участников детской "Новой волны".

Остальных участников конкурса "Ты супер!" ждал приятный сюрприз, который им приготовило Информационное агентство и радио Sputnik. Все дети получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили получили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. А участникам шоу из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. А после этого будет помогать поступать в российские вузы.

Участница из Беларуси Даша Чернова в финале шоу выступила с певицей Валерией и композитором Виктором Дробышем .

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik , в котором участвуют представители 12 стран. С помощью участия в шоу дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.