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"Ты супер!": как прошло финальное шоу в Кремлевском дворце
28.05.2017 08:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Интрига разрешилась — победительницей международного вокального конкурса стала
© Sputnik Илья Питалев
Валерия Адлейба не только выиграла конкурс, но и получила обещание от продюсера Виктора Дробыша взять ее под свое крыло. Игорь Крутой включил исполнительницу в число участников детской "Новой волны".
Остальных участников конкурса "Ты супер!" ждал приятный сюрприз, который им приготовило Информационное агентство и радио Sputnik. Все дети получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили получили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. А участникам шоу из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. А после этого будет помогать поступать в российские вузы.
Участница из Беларуси Даша Чернова в финале шоу
"Ты супер!" —
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Грандиозное финальное шоу проекта "Ты супер!" состоялось на сцене Кремлевского дворца в Москве. Смотрите на видео Sputnik, как участники готовились к выступлениям.
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