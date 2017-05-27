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"Ты супер!": как прошло финальное шоу в Кремлевском дворце

28.05.2017 08:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Интрига разрешилась — победительницей международного вокального конкурса стала представительница Абхазии Валерия Адлейба. Но до объявления результатов участникам предстояло выступить на главной сцене России. Юные конкурсанты очень волновались и старались исполнить песни как можно лучше. К счастью, шоу вышло отличным, и труд участников оценили как профессионалы, так и многочисленные зрители.

"Ты супер!": как прошло финальное шоу в Кремлевском дворце
© Sputnik Илья Питалев
"Ты супер!": Даша Чернова назвала дуэт с Валерией идеальным

Валерия Адлейба не только выиграла конкурс, но и получила обещание от продюсера Виктора Дробыша взять ее под свое крыло. Игорь Крутой включил исполнительницу в число участников детской "Новой волны".

Остальных участников конкурса "Ты супер!" ждал приятный сюрприз, который им приготовило Информационное агентство и радио Sputnik. Все дети получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили получили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. А участникам шоу из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. А после этого будет помогать поступать в российские вузы.

Участница из Беларуси Даша Чернова в финале шоу выступила с певицей Валерией и композитором Виктором Дробышем.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью участия в шоу дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.

 
 
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Грандиозное финальное шоу проекта "Ты супер!" состоялось на сцене Кремлевского дворца в Москве. Смотрите на видео Sputnik, как участники готовились к выступлениям.

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