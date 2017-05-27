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МТЗ отметил день рождения тракторным балетом

28.05.2017 00:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организаторы праздника подготовили для заводчан и зрителей масштабную развлекательную программу. Наибольший интерес вызвал тракторный балет. "Усатые" машины демонстрировали грацию и кружились в танце.

Необычное мероприятие собрало и детей, и взрослых. Публику развлекали аниматоры, музыканты и артисты ансамбля танца "Белая Русь".

Солнечный день и праздничная атмосфера никого не оставили в плохом настроении. Гости с удовольствием наблюдали за представлением и фотографировались с техникой производства МТЗ. А почувствовав голод, могли сразу же, на месте, подкрепиться горячим шашлыком.

 
 
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Минский тракторный завод решил необычно отметить свой 71-й день рождения и пригласить на праздник минчан и гостей столицы. Смотрите кадры с веселого и яркого...

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