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МТЗ отметил день рождения тракторным балетом
28.05.2017 00:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Организаторы праздника подготовили для заводчан и зрителей масштабную развлекательную программу. Наибольший интерес вызвал тракторный балет. "Усатые" машины демонстрировали грацию и кружились в танце.
Необычное мероприятие собрало и детей, и взрослых. Публику развлекали аниматоры, музыканты и артисты ансамбля танца "Белая Русь".
Солнечный день и праздничная атмосфера никого не оставили в плохом настроении. Гости с удовольствием наблюдали за представлением и фотографировались с техникой производства МТЗ. А почувствовав голод, могли сразу же, на месте, подкрепиться горячим шашлыком.
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