Звездные холостяки, которые не спешат жениться

Молодые, красивые, талантливые и одинокие — это далеко не все достоинства мужчин нашей воскресной подборки. Одни только что пережили расставание, а другие уже давно заработали статус «вечных холостяков». LADY выбрали самых успешных неженатых мужчин, которые пока оставляют поклонницам надежду.

Леонардо Ди Каприо, 42 года

Чуть больше недели назад издания всего мира облетела громкая новость: голливудский актер Леонардо Ди Каприо, лауреат премии «Оскар», расстался с датской супермоделью Ниной Агдал. Пара встречалась больше года.

Брэд Питт, 53 года

Один из самых громких разводов последних лет: крепкий союз Брэда Питта и Анджелины Джоли, который поклонники даже именовали Бранджелина, распался. Пока бракоразводный процесс продолжается, а Брэд и Анджелина учаться жить и опекать детей порознь.

Джонни Депп, 53 года

25 мая состоялась премьера пятой части «Пиратов Карибского моря». В роли бегущего от смерти Джека Воробья — бессменный Джонни Депп, который восстановился после скандального развода с Эмбер Херд. Актеры прожили вместе 15 месяцев , а расстались из-за алкоголизма и буйного поведения Джонни. Сейчас Депп встречается с британской актрисой Люси Бойнтон, но не торопится связывать себя узами Гименея.

Том Круз, 54 года

Кажется, что он был всегда в нашей жизни. Том Круз — это три брака, три развода, трое детей, а еще подмоченная связью с саентологами репутация.

На большом экране Круза можно будет уже 8-го июня — в прокат выйдет ремейк приключенческого блокбастера «Мумия».

Том Хиддлстон, 36 лет

Британский актер театра и кино, получивший наибольшую популярность после участия в фильмах «Тор», «Полночь в Париже», «Багровый пик» и «Выживут только любовники». В сентябре 2016 года Том расстался с поп-певицей Тейлор Свифт, чем порадовал своих поклонниц: Свифт фан-клубу Хиддлстона не нравилась. Сейчас актер свободен .

Майкл Фассбендер, 40 лет

Пока долгожданная картина «Чужой: Завет» Ридли Скотта вырывается в лидеры проката в Беларуси, мы вспоминаем, что сорокалетний ирландский красавец, исполнивший в фильме одну из главных ролей, остается неженатым.

Киану Ривз, 52 года

Сложно поверить, что Нео из культовой киноэпопеии «Матрица» уже 52 года. Еще сложнее поверить, что актер, работавший с такими режиссерами как Бернардо Бертолуччи, Френсис Форд Коппола и Гас Ван Сент, никогда не был женат. Самый долгий роман актера был связан с актрисой Дженнифер Сайм. У пары родился мертвый ребенок, а после Дженнифер разбилась в автомобильной аварии. Актер надолго отказался от интимных связей, хотя слухи о его новых увлечениях все же начали появляться .

Данила Козловский, 32 года

Российский актер, который завоевал народную любовь, снявшись в картинах «Духless», «Легенда № 17» и «Экипаж». В 2011 году Козловский развелся. Сейчас встречается с актрисой и моделью Ольгой Зуевой .

Сергей Лазарев, 34 года

Российский певец, представлявший Россию на «Евровидении — 2016», хранит свою личную жизнь под покровом тайны, но все-таки иногда приподнимает завес — так недавно Сергей публично рассказал о том, что самостоятельно воспитывает ребенка. Жены у Лазарева нет, а это значит, что место мамы двухлетнего сына не занято.

Дима Билан, 35 лет

Победитель «Евровидения — 2008», Дима Билан уже много лет не дает спать спокойно армии поклонниц. Несколько лет Билан встречался с моделью Леной Кулецкой, но пара рассталась. Instagram певца наполнен совместными фотографиями с красотками из шоу-бизнеса, но сердца Димы по-прежнему не принадлежить ни одной из них.