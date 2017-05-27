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Moody's: реформы не спасут Китай от проблем с долгами

28.05.2017 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Moody's: реформы не спасут Китай от проблем с долгами

Структурные реформы в Китае замедлят темпы наращивания долга, но не предотвратят его вовсе. И кредитный рейтинг страны в будущем может еще больше упасть, заявили представители Moody's.

Эти комментарии вышли через два дня после того, как Moody's понизило кредитный рейтинг Китая на одну ступень до "А1", заявив, что в ближайшие годы ожидает падения финансовой мощи второй по величине экономики в мире, учитывая, что рост замедляется, а долг продолжает расти, сообщает "Вести.Экономика".

Объявляя понижение рейтинга, Moody's Investors Service также изменило прогноз по Китаю с "негативного" на "стабильный", не предполагая никаких дальнейших изменений оценки в течение некоторого времени.

Китай в свою очередь подверг резкой критике понижение рейтинга, утверждая, оно было основано на "несоответствующей методологии", преувеличивающей трудности, с которыми сталкивается экономика, и недооценивающей усилия правительства по реформированию.

В ответ Мари Дирон из Moody's заявляет, что рейтинговое агентство было воодушевлено "обширной программой реформ", проводимой китайскими властями, чтобы содержать риски, связанные с быстрым ростом долга.

Однако, несмотря на то что Moody's считает, что реформы могут замедлить темпы роста долга, это не означает, что они остановят тенденцию накопления долга, заявляет Дирон. 

Дирон отмечает, что восстановление экономики Китая с конца прошлого года в основном идет благодаря политике стимулирования, и ожидает, что Пекин будет и дальше проводить стимулирование с помощью политики дефицитного финансирования для выполнения своих служебных задач по обеспечению экономического роста, добавляя к росту чрезмерной задолженности.

Агентство также ожидает увидеть реализацию ряда объявленных мер, таких как обуздание финансов местных органов власти, заявляет Дирон. 

Китай больше не сможет получить рейтинг "А1", если есть признаки того, что долг растет такими темпами, что превосходит все ожидания Moody's, отметил Ли Сюцзюнь, вице-президент рейтингового агентства.

Ли не установил ни конкретную цель для уровня долга, ни временных рамок для дальнейших оценок.

Moody's ожидает, что рост Китая замедлится до примерно 5% в ближайшие годы с 6,7% в прошлом году, что усугубляет трудности сокращения задолженности. Но Дирон отмечает, что экономика будет оставаться устойчивой и вероятность жесткой посадки остается маловероятной.

После понижения рейтинга Moody's рейтинг Китая находится на том же уровне, что и у Fitch Ratings, рейтинг у Standard & Poors на одну ступень выше, с "негативным" прогнозом.

 
 
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Структурные реформы в Китае замедлят темпы наращивания долга, но не предотвратят его вовсе. И кредитный рейтинг страны в будущем может еще больше упасть, заявили...

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