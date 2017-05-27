На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса « Моя кухня ». Каждую неделю мы публикуем пришедшие от читателей истории. После выхода всех полученных до 15 мая рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Виталия из Минска:

— Следую поговорке «хочешь сделать, что-то хорошо, сделай это сам», поэтому стараюсь делать все своими руками, благо склад ума технический, руки растут из правильного места, и с самого детства я все время что-то мастерю.

К этому времени я уже успел сделать ремонт и мебель своими руками не в одной комнате. Даже могу сказать, что не в одной квартире. За время ремонта в квартире родителей, потом в своей собственной, и изготовления мебели для себя и родственников, я постепенно обзавелся необходимым инструментом и знаниями. Не хватает только одной вещи — это времени, все приходится делать после работы и в выходные дни.

Рассказать хочется о кухне, которая не моя, но при этом и моя одновременно: все на ней, начиная от строительных, инженерных, отделочных работ и заканчивая изготовлением и установкой мебели, сделано мной лично для родителей моей жены.





Началось всё с того, что в 2014 году они купили новую 1-комнатную квартиру площадью около 45 кв. м., прожив до этого много лет в 2-комнатной «хрущёвке» примерно такой же площади. Квартира стандартная, в обычном мапидовском девятиэтажном панельном доме на первом этаже. Так как в квартире изначально была всего одна комната, а проживать будут два человека, ритм жизни которых не совсем совпадает из-за работы, было решено сделать перепланировку: совместить ванную комнату с туалетом и коридором, ведущим на кухню, организовав вход из прихожей, из кухни сделать спальню, а из комнаты сделать кухню-гостиную, объединив её с балконом.





Хотелось только понять, как это будет выглядеть. Для того, чтобы визуализировать решения, которые пока что были только в голове, в программе для моделирования мебели я нарисовал несколько вариантов перепланировки с расстановкой мебели.





В первом варианте (на фото выше) планировалось разместить все кухонное оборудование на балконе, а в гостиной зоне разместить холодильник и большой шкаф-витрину для посуды, также барную стойку на месте окна, диван и полноценный стол-трансформер, который будет раскладываться при приеме гостей. С технической точки зрения реализация данного проекта не вызывала сложностей. Воду и канализацию можно было провести через подвал, согласовав с товариществом собственников, или проложить в стяжке, благо на первых этажах современных панелек стяжка позволяет это сделать (сама стяжка толщиной около пяти сантиметров, а под ней пенопласт 10 сантиметров). Вытяжку теоретически можно было вывести прямо на улицу или вывести в вентшахту под подвесным потолком, плита электрическая, кабель проложить несложно.



В таком варианте получалась компактная, но при этом полностью функциональная кухня и просторная гостиная. Но, хорошенько все обдумав со своей женой и ее сестрой, мы решили отказаться от этого варианта. Теща прожила довольно много времени в квартире с маленькой кухней (около 6 квадратных метра), и, хотя она никогда не жаловалась на свою старую кухню, все же мы решили, что ей придется по душе просторная рабочая зона, да и на кухне большого размера можно реализовать много дизайнерских и технических задумок.









Согласовав второй вариант так сказать с «заказчиком», я принялся реализовывать задуманное. Первым делом — черновые строительные работы и коммуникации. Для того, чтобы провести их, я все в той же программе разработал подробный проект кухонного гарнитура.





Итак, в один из выходных дней завез на квартиру все необходимые инструменты и материалы и приступил к работе. Все работы делал параллельно, но так как конкурс посвящен кухне, я постараюсь выделить те, которые касаются ее.

Решил начать с организации нового дверного проема из будущей кухни-гостиной в спальню. Я досконально изучил способы укрепления проемов в панельных домах, проконсультировался по телефону с организациями, занимающимися данным видом работ, и выбрал для себя самый оптимальный. Так как стена не сильно нагружена, а ширина ее составляет 120 мм, решено было укреплять проем при помощи неравнополочного уголка 110×70 мм толщиной 8 мм с двух сторон, стягивая его между собой шпильками. Разметив будущий проем, приступил к демонтажу стены. Для этого большой углошлифовальной машиной (УШМ) с диском по бетону сделал вертикальные пропилы, затем перфоратором демонтировал часть бетона, установил уголок, стянул его между собой шпильками, затем прорезал верхнюю часть проема, смонтировал уголок, прорезал второй вертикальный отрезок, смонтировал уголок, затем при помощи кувалды и физической силы демонтировал остатки стены. Сварил уголки между собой, приварил шпильки к уголку, зачеканил щели цементным раствором. Все, проем готов.









Настала очередь коммуникаций. Воду и канализацию решил проложить в стяжке пола: первый этаж это позволяет. Для этого в ней при помощи УШМ сделал пропилы, а при помощи перфоратора демонтировал бетон. Далее уложил туда трубы горячей и холодной воды из полипропилена, а также канализационную трубу диаметром 32 мм, трубы соединил со стояком. Для откачки воды из раковины использовал специальный канализационный насос, который может подымать стоки на высоту до 8 метров и прокачивать их на длину до 80 метров. Модель насоса — UNIPUMP SANIVORT 600, он установлен в шкафчике под мойкой.





Вентиляцию прокладывал до кухонной вентшахты под потолком при помощи пластикового венткороба сечением 60×200 мм, в стояке установил вентилятор MARS GDF 150 (ф150) центробежный канальный приточно-вытяжной, вывел управление к месту установки кухонной вытяжки. Вентилятор я установил из-за того, что длина венткороба получилась около 9 метров. Да и какая бы ни была дорогая кухонная вытяжка, ее турбина очень сильно шумит, а при работе вентилятора, установленного в стояке, шума практически нет, зато тяга отменная. Силовой кабель для электроплиты перетянул из бывшей кухни по существующим кабель-каналам в панелях, проводка для остальных розеток и выключателей укладывалась частично в старые кабель-каналы, частично в проделанные штробы.









Когда будущая кухня стала обеспечена всеми коммуникациями, перешел к отделке. Для начала сделал все черновые работы: демонтировал окно и дверь на балкон, бетонные четверти оконного проема, старую балконную раму и установил вместо нее более эффективное в плане сбережения тепла окно. Также замазал штробы, заштукатурил стену, где появился новый проем для того, чтобы сравнять плоскость с усиливающим уголком, сделал утепленную стяжку на балконе в один уровень с полом в комнате и перенес на балкон радиатор отопления. В конце утеплил пенопластом балкон и закрыл его гипсокартоном, из гипсокартона же сделал двухуровневый потолок в комнате.

Постепенно из разрухи вырисовались очертания будущей кухни. Стенку за кухонным гарнитуром просто отшпаклевал и покрасил в желтый цвет, так как ее не будет видно за мебелью. Остальные стены хотелось оформить как-то необычно, не хотелось клеить банальные обои. В итоге отделал их при помощи фактурной объемной штукатурки, сделанной из обычной шпаклевки. Перед этим решил посмотреть, как это будет выглядеть: для этого я сделал на остатках гипсокартона пробники и повез на утверждение теще и ее дочерям.





Когда они утвердили вариант, начал делать. Наносил шпателем на стену пластичную шпаклевку слоем около 10 мм, затем волнообразными движениями сверху вниз при помощи шарика из бумаги завернутого в целлофановый пакет придал шпаклевочной массе необходимую фактуру. После полного высыхания шпаклевки снял острые гребни при помощи шпателя, грунтовал поверхность и красил в базовый желтый цвет. Когда основная краска высохла, нанес при помощи поролонового валика смесь из двух цветов (золото и серебро) эмали универсальной перламутровой ВД-АК-1179 производства фирмы VGT для придания блеска. В конце покрыл все лаком с добавлением в него фиолетовой пудры той же фирмы VGT для придания фиолетового оттенка.





Потолок покрасил в белый цвет, уложил декоративный камень на месте бывшего окна на балкон, плитку в рабочей зоне кухни и ламинат в зоне гостиной.





Для монтажа натяжного потолка и установки дверей пригласил специалистов. Далее смонтировал плинтуса и стыковочные планки в местах соединения напольных покрытий.

Проект кухонного гарнитура был разработан еще до начала ремонта, поэтому сейчас я только перепроверил соответствие запланированных размеров мебели с реальными размерами помещения и отправился заказывать распил ДСП, фасады, и покупать фурнитуру. Распил и фасады для мебели, которую я делаю сам, я заказываю в компании «Качество-Стиль-Гарантия». Распил был готов через три дня после заказа, фасады — где-то через неделю.

Тогда и приступил к процессу разметки, сверления, сборки и установки шкафчиков. Тонкости проектирования, сборки и установки мебели я изучил где-то в 2006 году, при помощи учебного курса Андрея Лаппо «Мебель своими руками». Тогда мне нужно было сделать шкаф-купе у родителей дома — и я заказал диск. Цена курса на тот момент была около 94 BYN (50 у.е.), но он того стоил.





Шкафчики собраны, установлены на свои места, частично навешены фасады, врезаны мойка и варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и холодильник заняли свои места, установлены стеклянные скинали с фотопечатью. Оставалось сделать подсветку всего и вся.





Об освещении хочется рассказать подробнее. В комнате можно реализовать очень много сценариев освещения: можно включать отдельно потолочные светильники, вмонтированные в гипсокартонный короб по периметру комнаты с левой и правой стороны, можно включить светодиодную ленту по периметру натяжного потолка, можно включить потолочные светильники на балконе, ставшем частью комнаты, там же можно включить светильники над барной стойкой. У кухонного гарнитура два варианта освещения: это подсветка рабочей зоны при помощи светодиодной ленты, спрятанной за алюминиевым уголком, прикрученным к верхним шкафчикам, и подсветка скинали и стеклянных фасадов в шкафчиках при помощи все той же ленты, смонтированной в торцах стекол при помощи п-образного алюминиевого профиля из магазина «Сделай сам».





Вот и подошёл к концу процесс создания кухни-гостиной для мамы моей жены. Из магазина привезли диван, стол и стулья, получился законченный интерьер. Ремонт во всей квартире занял около восьми месяцев.









Теперь о деньгах. Так как все это делалось три года назад, цены на технику и материалы могут отличаться от сегодняшних, да и вспомнить все до копеечки не получится. Так как все работы, кроме установки окна и натяжного потолка, я делал сам, стоимость посчитал примерно по средним расценкам строителей на тот момент.

Получилось 7081 BYN (3780 у.е.) за работы.

Стоимость материалов расписывать, думаю, не стоит, напишу общую сумму, которую я посчитал по сохраненным чекам. Она составила около 3747 BYN (2000 у.е.).

Мебель и техника — 13 713 BYN (7320 у.е.).

Общая стоимость ремонта и обустройства кухни составила 24 540 BYN (13100 у.е.). Сумма, конечно, не маленькая, но по объему это почти половина всей квартиры.





Теща осталась довольна. А гостиная, совмещенная с кухней, оказалась очень удачным решением при приеме гостей — все под рукой и хозяйка вместе с гостями, даже когда отвлекается на подачу блюд к столу.

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Такому на все руки специалисту позавидовала бы любая хозяйка. Кухня получилась просторной и светлой. Удивительно, насколько тщательно все было продумано. Интересна идея с фактурным покрытием стен. Даже искусственный камень выглядит уместно, хотя, как и натуральный, в домашние интерьеры он вписывается не всегда.

Единственное, что оставляет двоякое впечатление — это цветовое решение, которое выбрали хозяева. Фиолетовый в принципе очень редко используют в интерьере, потому что работать с таким цветом крайне сложно. И в данном случае с ним случился перебор. Оттенок забрал на себя все внимание. Также я бы не советовала делать фартук настолько ярким. Ему следовало бы придать более светлый оттенок. Желательно однотонный. А так получилось несколько аляповато, и настолько яркий угол кухни визуально «съел» внушительную часть пространства. Это же касается вставок на кухонных фасадах. Лучше было обойтись без них.

Тем, кто решил использовать фиолетовый в интерьере, я бы советовала выбирать не яркие, а более спокойные, приглушенные его оттенки. И использовать их лишь в некоторых деталях, для акцента: люстра и диван, центральная стена и диванные подушки, шторы и небольшая софа. В случае же с фиолетовыми стенами, полы лучше сделать почти белыми. Так помещение станет светлее. Кроме белого, фиолетовый составляет хорошую пару со светло-серой гаммой и некоторыми оттенками бежевого.

Работать с яркими оттенками всегда сложно. Но если очень нравится, то важно соблюдать баланс. Например, как это сделано в кухне нашего производства.





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