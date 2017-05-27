Тень Сталина: тайны биографии и белорусские корни генерала Власика

В эти дни на телеэкранах продолжается показ премьерного телесериала "Власик: тень Сталина". Военный историк Игорь Мельников рассказал интересные факты о Николае Власике, которые остались за пределами кадра.

Будущий телохранитель Сталина родился в деревне Бобыничи под Слонимом, в бедной белорусской семье, но никогда не стеснялся своей белорусскости и даже подчеркивал ее. В 19 лет попал на фронт Первой мировой войны и стал Георгиевским кавалером, дослужился до унтер-офицера.

"Его происхождение из низов и создало ему основание сразу принять большевистскую власть. Но он не сразу попал в ЧК. Он был красноармейцем, офицером, милиционером, командиром красноармейских отрядов. А в 1927 году его назначили в ЧК, и он попал в охрану тогда еще одного из партийных большевистских лидеров — Сталина. И с самого начала он стал с нуля организовывать не только охрану Сталина, но и его быт", — рассказал Мельников.



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По словам историка, свою роль в судьбе Власика сыграл Дзержинский, который заметил земляка и оценил его качества. Власик пришел в ЧК в тот момент, когда уже произошло несколько покушений на партийных лидеров. Он создал систему кортежей лидеров, которой активно пользовались советские и российские лидеры до недавнего времени, это кавалькада одинаковых машин, когда никто не знает, в которой находится лидер.

Власик был всегда рядом со Сталиным, из-за чего и возникали конфликты с председателями НКВД. Светлана Аллилуева называла его "цепным псом Сталина". После смерти жены Сталина Надежды Аллилуевой он стал еще и кем-то вроде гувернера ее детей. Власик полностью обеспечивал быт Сталина, и его постоянно обвиняли в том, что он обворовывает своего хозяина.

"Его обвинили в том, что он много чего вывез из Германии, и вывез в родную деревню Бобыничи. Деревня была сожжена, много кто погиб, родные и близкие находились в тяжелой ситуации, нужно было помогать. И когда об этом доложили Сталину, он приказал прекратить любые разговоры о том, что Власик что-то крадет и так далее", — сказал Мельников.

Многие исследователи считают, что именно отсутствие в критический момент Власика рядом со Сталиным сыграло роковую роль в жизни советского вождя в марте 1953 года. Несмотря на то, что он был репрессирован, сослан, арестован, ограничен в правах и лишен наград, Николай Власик до конца жизни оставался убежденным сталинистом.

Беседу с военным историком Игорем Мельниковым о неизвестных фактах биографии и белорусских корнях Николая Власика, личного телохранителя и начальника охраны Иосифа Сталина, слушайте на радио Sputnik Беларусь.