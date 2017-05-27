Пять контейнерных растений для дачи, с которыми всегда будет красиво

Контейнерные растения давно уже стали обязательными на наших дачах и участках — это возможность быстро "сделать красиво". К тому же контейнерный сад без проблем модно создать даже на самом маленьком участке. Цветы в горшках идеально смотрятся на внутренних двориках, лестницах, патио. И если экспозиция не кажется идеальной, вы всегда можете ее поменять.

Sputnik подготовил подборку самых неприхотливых и эффектных растений для контейнерного выращивания, котрые будут ярко и обильно цвести все лето.

Пеларгония

Знакомая нам всем "бабушкина герань" — самое неприхотливое из горшечных растений. Отлично растет на солнце и в тени. Правда, при отсутствии достаточного количества света соцветий будет меньше. Не боится дождей и возвратных заморозков. Благодаря появившимся в последнее время ампельным формам все увереннее теснит главного своего конкурента среди контейнерных растений — петунию. При хорошем уходе будет цвести с весны до поздней осени. На зиму можно забрать домой маточное растение и весной начеренковать из него молодых растений.



© Pixabay Пеларгония не боится ни яркого солнца ни дождя и сохраняет свою декоративность все лето

При обращении с пеларгоний есть один важный секрет — для того, чтобы она обильно цвела, ее надо держать в угнетенных условиях — в небольшом горшке, в соседстве с другими растениями. Упрямое растение будет обильно цвести, сражаясь за жизнь. А вот если посадить его в большой горшок, где ему не надо будет никому ничего доказывать — хорошего цветения можно и не дождаться. От сытой жизни растение начнет наращивать листву.

Петуния

Очень декоративное, обильно цветущее все лето растение. Один их самых распространенных контейнерных цветков. Для горшечного разведения подходит ее ампельная форма, которую называют сурфинией.



© Pixabay Петуния - это всегда беспроигрышный вариант

Если вы хотите быстро оформить участок, лучше покупать готовые саженцы петунии в садовых центрах — так вы будете четко знать, какого типа, цвета и размеров будут ваши растения. К тому же, растения, выращенные из семян зацветают значительно позже, чем выгнанные в промышленных условиях.

Чтобы петуния пышно цвела, необходимо ее постоянно прищипывать — чтобы растения не вырастали в длинные плети, а кустились. А еще надо снимать отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило силы на созревание семенных коробочек.

Петуния не слишком любить дождь. Под дождем ее нежные цветы раскисают. Поэтому лучше устанавливать контейнеры с петунией под крышей или подвешивать их в кашпо.



© Pixabay Контейнерных цветов много не бывает

Бальзамин

Очень красиво цветущее растение. Может цвести настолько обильно, что за цветами, похожими на стайки бабочек, порой не видно зеленых листьев. Но у него в отличие от пеларгонии и петунии немало недостатков — не любит прямых солнечных лучей и теряет вид под дождем. Поэтому выбрать для него оптимальное место на участке не такт-то просто. Бальзамину нужна легкая полутень и защита от осадков. Но если вы все-таки найдете для него хорошее место — не пожалеете — цвести будет обильно и все лето. Для горшечного разведения лучше всего подходит низкорослая разновидность бейби.



Бальзамины похожи на стайку пестрых бабочек

Виола

Это растение более привычно нам под именем Анютины глазки. В последние годы выведено множество ампельных форм, например таких как Виола Вильямса. Она отлично подходят для контейнерного разведения. У нее более мелкие цветы, зато она цветет очень обильно и пышно. Серьезный недостаток растения — это двулетник и некоторые его виды зацветают только на второй год. Для того, чтобы она зацвела уже на первый год, семена высаживать надо очень рано — еще в конце зимы. Или приобретать уже цветущее растение в садовом центре.



© Pixabay Виола Вильямса цветет обильно и ярко все лето

Бегония

Для контейнерного разведения идеально подходят ампельные формы бегонии, которые набирают все большую популярность. Впрочем, и обычные клубневые в контейнерах выглядят весьма выигрышно, ведь они цветут все лето. Единственное условие — бегонии необходима подкормка, как минимум раз в неделю. Ампельная бегония — многолетнее растение, которое зимой спит. Поэтому если вы обзаведетесь однажды хорошей коллекцией бегоний, радовать вас они будут не один год.

Ампельная бегония сама расскажет вам, как себя чувствует. Если вы ухаживаете за ней правильно — на ней будут обильно цвести как махровые многолистные мужские цветки, так и простые женские, состоящие из четырех лепестков. А если ей что-то не нравится, красивые мужские цветы исчезнут.



© Pixabay Бегония отлично себя чувствует в контейнерных посадках

Несколько правил для того чтобы ваши контейнерные растения обильно цвели

Не создавайте для них слишком комфортных условий. Если грунт очень питательный, сытое растение будет на нем наращивать зеленую массу, а не цвети. Ведь цветение — а стало быть, производство семян — это потребность в выживании. Поэтому готовый субстрат для растений можно смешать с просеянным песком в пропорции 2:1. Так вы и проницаемость грунта улучшите и растение не будет "жиреть".

На дне контейнера обязательно должен быть дренаж. Поскольку контейнеры нередко стоят под открытым небом, регулировать полив вы не можете. И в случае обильных дождей влага должна куда-то уходить, иначе корни растений загниют. В качестве дренажа модно использовать битый кирпич, керамзит, мелкий гравий. Размер дренажной подушки зависит от объема контейнера, но в любом случае, он должен быть не меньше 3 сантиметров.

В жаркие дни поливать контейнерные растения надо ежедневно, ведь в горшках они пересыхают значительно быстрее, чем в земле.