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Шейхи против "Шахты". Сегодня в Гродно определится обладатель Кубка Беларуси по футболу
Сегодня на поле гродненского ЦСК «Неман» будет разыгран 26-й Кубок Беларуси по футболу. За трофей сразятся брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер», начало финального поединка в 17.00.
Перед финалом болельщики и журналисты много рассуждают о том, для кого победа важнее. И большинство сходится на том, что для Бреста. Ведь у «Шахтера», лидирующего ныне в чемпионате страны, благодаря прошлогоднему серебру уже есть путевка в Лигу Европы.
А вот брестскому «Динамо», которое с приходом арабских инвесторов обрело финансовую стабильность и заявило о начале строительства большого клуба, для выхода на евроарену кровь из носу необходим выигрыш Кубка. Особенно с учетом того, что в чемпионате страны команду пока лихорадит, и после 10 туров (а это треть дистанции) она плетется на 12-й строке. Отставание от бронзовой строки, которая обозначена ориентиром на финише турнира, составляет 9 баллов. И если Брест не вскарабкается осенью хотя бы на 4-е место, то реальной станет угроза непопадания в еврокубки и в следующем году.
И как бы
Соперник по финалу неплохо знаком Владимиру Журавлю, который был главным тренером «Шахтера» в 2010—2013 годах и четырежды завоевывал с командой серебро чемпионата страны. Часть футболистов, с которым ему доводилось работать, до сих пор играют в Солигорске.
Отлично знаком Журавель и с главным тренером «Шахтера» Олегом Кубаревым, у которого был ассистентом в жодинском «Торпедо» (2006−2009) и в молдавской «Дачии» (2015).
Правда, в отличие от Кубарева, Журавель не приводил свои команды к кубковым титулам. Кубарев же выиграл трофей в 2011 году с «Гомелем», а в 2014-м добыл Кубок Молдовы у руля кишиневского «Зимбру».
На пути к нынешнему финалу брестское «Динамо» в прошлом году выбило из турнира «Слоним» (2:0), новополоцкий «Нафтан» (2:1), а нынешней весной отправило за борт фаворитов — минских динамовцев (2:2 в гостях, 0:0 дома) и борисовский БАТЭ (2:0 дома и 0:1 в гостях).
Дорога «Шахтера» в финал, если исходить из ранга встречавшихся на пути соперников, была вроде как проще. Горняки поочередно сняли с пробега футболистов «Лиды» (2:0), гродненского «Немана», гомельского «Локомотива» (3:0, 2:1) и «Слуцка» (2:1, 1:1). Хотя если учесть нынешний ход «Слуцка» в чемпионате страны, то и для «Шахтера» предыдущий кубковый отрезок нельзя назвать прогулкой.
Солигорский «Шахтер» в 7-й раз пробился в финал Кубка Беларуси, ранее он дважды (2004, 2014) владел этим трофеем.
Брестское «Динамо» второй раз в истории пробилось в финал. Впервые это случилось в 2007 году, тогда брестчане стали обладателями трофея, в решающей встрече в серии послематчевых пенальти обыграв БАТЭ.
На кубковой тропе брестское «Динамо» и «Шахтер» сталкивались 6 раз, баланс их дуэлей — 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 9−6 в пользу брстчан. И это намекает на то, что предстоящее сражение, скорее всего, будет напряженным.
Накануне на пресс-конференции, посвященной финальному матчу, Владимир Журавель отметил, что у брестского «Динамо»
А рулевой «Шахтера» Олег Кубарев
Накануне отъезда в Гродно на финальный матч динамовцы наведались в Брестскую крепость.
Ну, а болельщиков на кубковом финале в Гродно, помимо футбола, ждет большой спортивный праздник. БФФ
Развлекательная программа стартует уже в 11.00. Это и фестиваль для всей семьи «Папа, мама, я — футбольная семья», и бесплатные услуги аквагрима, возможность приобрести атрибутику со скидкой, байк-фэст, шанс протестировать свое футбольное мастерство по «бразильской системе», дегустация спортивного питания для всех желающих, музыкальный фэст, где определится победитель конкурса «Мова. Музыка. Футбол!», а также выступление недавнего участника Евровидения — группы Naviband.
Церемония открытия включит в себя красочное шоу, выдержанное в средневековом стиле. Зоны активности начнут свою работу в 15.00. Стартовый свисток рефери Алексея Кульбакова прозвучит в 17.00. Подробнее о развлекательной программе можно узнать
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28 мая на поле гродненского ЦСК "Неман" будет разыгран 26-й Кубок Беларуси по футболу. За трофей сразятся брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер", начало финального...
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