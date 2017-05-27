В почти во всех соседних странах существуют ограничения на продажу алкоголя на АЗС — например, спиртное не продают после определенного часа. В Беларуси такой запрет ввели, но быстро отменили. То есть алкоголь у нас можно покупать всегда и везде без ограничений. И несмотря на то, что по данным ВОЗ и Минздрава белорусы стали меньше пить , алкоголь на заправках остается едва ли не самым востребованным товаром на заправках. Чем это опасно — рассказывать не надо. AUTO.TUT.BY проехал ночью по заправкам и посмотрел, кто и сколько покупает спиртного.





«Если водка ночью продается, значит это кому-нибудь нужно?»

— Спиртное у нас покупают всегда. Ночь — не исключение, особенно по выходным, — рассказали операторы АЗС «А-100» в пристоличном агрогородке Сеница. — Люди пешком приходят и на машинах приезжают. Все ж магазины в округе ночью закрыты, куда им еще идти?

Ассортимент алкоголя здесь большой: от пива и дешевого вермута до дорогого коньяка и виски.

Местные жители рассказали, что на ночных покупателей спиртного на этой АЗС раньше часто жаловались жильцы квартала «Зеленые Горки»: отоварившись в магазине, молодежь оставалась возле заправки, шумела и мешала спать людям из расположенных неподалеку домов. По заверению сотрудников АЗС, сейчас у них все спокойно.





После полуночи на парковке АЗС оживленно. Автомобили приезжали и уезжали, но одновременно здесь могли собраться около 15 машин. Оказалось, что многие автомобилисты знакомы друг с другом — они здоровались, обнимались, общались. Однако, надолго машины на стоянке не задерживались — закупившись спиртным и, в редких случаях, нехитрой закуской — чипсами или шоколадными батончиками, водители разъезжались в нужном им направлении.





В торговый зал АЗС продефилировала колоритная пара: взлохмаченный парнишка со спутницей в «веселых» штанишках и с картонной короной на голове. Молодые люди уверенно направились к горке с пивными бутылками. По всему видно — они здесь не впервые. Пока «королева» выбирала напиток, мы пообщались с ее спутником по имени Женя. Парень считает, что нет ничего страшного в продаже спиртного ночью на АЗС.

— Думаю, чем больше будут запрещать человеку — тем больше он этого будет хотеть. А вообще, если вдруг представить, что людям разрешат все-все, что запрещено — просто сдохнут те, кто не нужен. А останутся те, кто умеет употреблять все это в меру, — поразмышлял слегка подвыпивший Женя.





Его спутница Даша сказала, что сегодня они решили выпить пива, если бы хотели шампанского — купили бы его. Особого повода для этого не было, «просто у нас каждый день праздник».

Пара ушла из магазина с двумя двухлитровыми бутылками пива и 200-граммовой бутылкой водки. Закуска им не потребовалась.

— Это очень удобно, когда продают спиртное на заправке. Ночью тоже иногда надо бутылочку купить. Бывает же, что человек-трудяга до часа ночи работает, а по дороге домой только тут и может что-то расслабляющее купить, — высказался еще один покупатель пива.





Такой «трудяга» вскоре появился на АЗС — подвыпивший мужчина лет 50-ти не стал расхаживать по магазину, а целенаправленно подошел к оператору:

— Мне беленькой 0,5, — вежливо попросил он девушку за прилавком, но с журналистом он был резок: — Послушайте, я работаю с 6 утра до 12 ночи. Имею полное право после работы выпить. Вы что, думаете я алкаш?





— А зачем вы спрашиваете про водку на заправке? Плохо или хорошо писать будете? — поинтересовался у нас еще один «тепленький» клиент магазина. — Я вам скажу, что это нормально — водку ночью продавать. Ведь если это делают, значит это кому-нибудь нужно? Если все точки закроют, то люди будут пить всякую дрянь и травиться. Так что, сейчас все хорошо. А то — но-но, допишитесь, что закроете нам магазин, — пригрозил корреспондентам пальцем мужчина и пошел на выход.





— Да мы вообще заправиться заехали, а пиво просто так решили купить, по пути, — смутилась семейная пара, которая рассчитывалась на кассе. — Мы вообще редко спиртное покупаем, но сегодня просто захотелось — пятница.

Супруги Маргарита и Дмитрий считают, что продавать спиртное на заправках можно, «но все должно быть в рамках приличия».

— Конечно, не надо превращать АЗС в лавочку по продаже какого-то дешевого бырла, чтобы сходилась «синева» района. Сюда ж зайти страшно будет, — говорит Маргарита, и предлагает: — Может быть продавать на заправках легкое пиво и дорогой крепкий алкоголь? Тогда перестанут сюда бегать за добавкой местные алкоголики, а нормальные люди всегда смогут себе что-то выбрать.











В магазине при АЗС «А-100» мы пробыли около часа. В среднем, каждые три минуты в магазин заходили покупатели спиртного, в основном — пива. Около 70% посетителей — люди до 30 лет.

Этой же ночью мы заехали на заправки других сетей, находящихся в черте столицы. АЗС «Лукойл» находится недалеко от МКАД, на улице Кижеватова, но на некотором отдалении от жилых домов. Здесь большой торговый зал, кафе со столиками и удобными диванами. Но алкоголь в кафе распивать нельзя, впрочем, это правило действует на всех белорусских заправках.

После часа ночи мы здесь застали только трех друзей, выбирающих спиртное.

— Ни в коем случае нельзя запрещать на заправках продажу спиртного ночью. Посмотрите — у нас в округе все магазины закрыты! Ближайший — «Простор» в Малиновке. Как я до него в такое время доберусь? — высказался один из мужчин.

На вопрос корреспондента, почему возникла необходимость пить алкоголь ночью, друзья немного смутились и выдали: «Ну так выходные…».

— Если запретят — то люди начнут варить самогон на кухнях, как в советские времена. А я помню, как самогонные аппараты тогда взрывались! — сказал один из приятелей.

— Ну давайте же выберем, что покупать, хватит разговаривать, — переключает внимание друзей их товарищ. — Взять нечего, смотри какие цены — в магазине намного дешевле!





Троица около 15 минут обсуждала ассортимент спиртного, чистоту используемого в напитках спирта, в итоге они купили две бутылки белорусского бальзама.

— Здесь в составе есть чабрец, мята, зверобой — все только полезное. Так и напишите: купили бальзам, не пить — оздоравливаться будем, — засмеялись мужчины.

На АЗС «Белоруснефть» на улице Шаранговича ночью было многолюдно. Контингент отличается от того, что мы видели на заправке в Сенице — выпившие посетители нам не встретились, а количество закупаемого спиртного — меньше. Помимо алкоголя люди чаще, чем в двух предыдущих точках, покупают фаст-фуд, кофе и чай.



В ночную смену работали две девушки-оператора, сотрудников мужчин, которые в случае чего могут защитить — нет. Но девушки ночных смен не боятся — не первых год работают. Если вдруг возникнет сложная ситуация — нажмут тревожную кнопку и милиция приедет в течение 3 минут. Стражей порядка вызывать им уже приходилось, но такие случаи редки.

— В этом районе люди культурные. Раньше я работала на заправке в Малиновке — это ужас, приходило очень много пьяных, было тяжело и напряженно работать, — рассказала одна из сотрудниц АЗС.

— Эх, лучше бы запретили ночью алкоголь продавать. Приходят сюда чаще спиртным, чем за топливом, — сказала ее коллега.

Девушки рассказали, что иногда посетители хотят выпить прямо на заправке, за столиком. И это несмотря на объявление, информирующее о запрете.



​Около двух часов ночи на глаза корреспондентов попался первый покупатель, который приобретал бутылку розового испанского вина за 20 рублей.

— Я пешком возвращался домой, мне стало грустно и я решил зайти сюда, чтобы купить бутылку вина. Выбор алкоголя здесь не очень хороший. Это вино лучшее, что я смог подобать, — рассказал Евгений и попросил не фотографировать его лицо. — Не хочу, чтобы знакомые знали, что я здесь ночью спиртное купил. Считается, что на заправке покупает алкоголь стремный контингент.

Парень считает, что АЗС не лучшее место для покупки алкоголя, ему было бы приятнее это сделать в магазине. Но Евгений уверен — запрет на продажу алкоголя ночью ничего не изменит.

— У нас как-то ограничивали продажу спиртного после 22.00, правда запрет продержался недолго. Продажа алкоголя — неплохой источник прибыли, поэтому, думаю, что никаких ограничений в этом вопросе не будет принято.

«Люди ночью должны спать»

Напомним, в 2015 году в Минске Минска ограничено время продажи алкоголя">действовали ограничения по продаже спиртного: купить его можно было в торговых точках, в т.ч. и магазинах при АЗС, с 9.00 до 22.00. Запрет продержался два месяца и десять дней, потом его отменили .

Тем не менее, против продажи алкоголя на АЗС и в ночное время сейчас выступают два ведомства: МВД и Минздрав Беларуси.

— Действия Минздрава направлены на укрепление здоровья и сохранения жизни граждан. Поэтому я категорически против реализации алкогольных напитков ночью и на АЗС, — сказал AUTO.TUT.BY главный нарколог Минздрава Иван Коноразов. — Зачем продавать алкоголь на заправках, рядом с которыми есть магазины? Зачем продавать спиртное ночью? Ночью люди должны отдыхать, чтобы с утра подняться выспавшимся и бодрым, и идти на работу.

— Мы выступаем за все ограничения, связанные с продажей алкоголя ночью. Понятно, что люди употребляли спиртное и будут продолжать это делать, но если человеку не дать его купить хотя бы ночью, то может быть мы спасем чью-то жизнь, — сказал начальник пресс-службы ГАИ Минска Сергей Зараник.

В ГАИ отметили, что проблем с тем, что люди покупают на столичных заправках практически нет, отчасти на это влияют милицейские патрули, которые следят за порядком и выявляют нарушителей, в том числе и нетрезвых. К тому же операторы заправок, если видят противозаконные действия со стороны своих посетителей, сообщают об этом милиции.

— Пьяных водителей часто находят за городом. Видимо, они думают, что там меньше контроля со стороны милиции — это не так. Патрули всегда знают, какими путями предпочитают ездить такой контингент. Но, есть положительный момент: с каждым городом пьяных за рулем становится меньше. Например, за два месяца текущего года в Минске задержаны 391 нетрезвый водитель. В прошлом году за этот же период задержали — 479, а в 2015 — 579 автомобилистов.

А как у них?

Продавать или нет алкоголь на АЗС? Решение по этому вопросу в каждой стране свое, даже среди «республик-сестер» бывшего Советского Союза. Например, в России с 2011 года действует полный запрет на торговлю спиртными напитками на заправках и прилегающей территории. За нарушение требований закона владельцам АЗС грозит штраф и конфискация спиртного.

Хотя, возможно, в этом отношении в России будут приняты некоторые послабления: 26 января в Комитет Госдумы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был направлен законопроект с предложением разрешить продажу на АЗС алкоголя крепостью не выше 16,5% этилового спирта.

На АЗС Украины продажа спиртных напитков разной крепости разрешена только в дневное время. В Молдове работают по такому же принципу, но некоторые сети заправок вообще отказались от реализации алкоголя через свои магазины. А вот в Грузии, как и у нас, ограничений по продаже алкоголя на заправках нет.

Что касается европейский стран, то без ограничений можно купить алкоголь в Польше.

В Литве и Эстонии любое спиртное на АЗС продают, но с привязкой ко времени — до 22.00. В Финляндии и Швеции крепкий алкоголь продают только через специализированные государственные магазины, на АЗС возможно купить только слабоалкогольные напитки, в т.ч. пиво, но лишь в дневное время. Полный запрет на продажу алкоголя на АЗС существует в Нидерландах.

Но самое строгое отношение к продаже алкоголя в странах Персидского залива. Алкогольных напитков там не то что на АЗС, а и в обычных магазинах не продают. Лишь иностранец может купить спиртное в закрытых магазинах. Но проблемы с полицией гарантированы, даже если просто выйти с бутылкой на улицу.