Владельцы трехкомнатной квартиры в хрущевке искали способ создать удачную планировку на примере уже реализованных проектов. Увидев один из интерьеров Buro Brainstorm, они обратились к авторам с предложением купить всю техническую документацию. В итоге мы решили работать вместе: взяли за основу реализованный интерьер, проанализировали плюсы и минусы, а затем «дошлифовали» идеи в новом проекте до следующего уровня совершенства".

О проекте Houzz

Место: Москва, улица Гарибальди

Размер: 54 кв.м., трехкомнатная квартира

Кто здесь живет: Семейная пара с ребенком

Авторы проекта: Buro Brainstorm

Фото: Леонид Семин





Небольшие метражи квартир в хрущевках требуют особого подхода к эргономике: в таком интерьере должен работать каждый сантиметр. К скромному метражу, как правило, прилагается небольшой бюджет, что превращает ремонт квартиры в квест и поиск компромиссов. Имея солидный опыт работы с хрущевками, команда Brainstorm собрала десятки полезных и недорогих в реализации лайфхаков. Почти все из них удалось применить в квартире: от переноса кухонной мойки к окну до организации «панорамного» окна в спальне.





Кухню в этом проекте присоединили к гостиной, а в двух изолированных комнатах обустроили спальни. Коридор тянется от входной двери до гардеробной; проем закрывает легкая текстильная перегородка, благодаря которой в ограниченном пространстве не застаивается воздух. Гостевой санузел переехал на территорию прихожей: таким образом авторы проекта увеличили основную ванную.





Для отделки пола в прихожей использована испанская плитка; в зоне коридора ее сменяет инженерная доска на замках — по словам авторов проекта, доску несложно уложить за пару дней. Клинкерная гипсовая плитка на стенах маскирует все провода и отсылает к дизайну фасада: дом действительно построен из кирпича, поэтому применение материала в интерьере сочли оправданным и честным.





Шкафы в коридоре разной глубины (верхние секции — чуть менее вместительные, чем нижние). Они решили вопросы хранения повседневных вещей и стали площадкой для творчества. «Прозрачные фасады шкафов можно декорировать обоями, менять расцветки по сезону — бюджетный прием для создания динамичного интерьера», — делятся дизайнеры. Кроме того, ближайшие к входной двери секции нижнего яруса работают еще в интересах кухни: это место для запасов продуктов, которые можно хранить при комнатной температуре.









Перед тем как установить шкафы, авторы помогли владельцам точно рассчитать необходимые для хранения объемы. «Заказчики обычно удивляются, когда понимают, что места достаточно для всех вещей, и в интерьере не нужны дополнительные комоды и тумбочки, — отмечают в Buro Brainstorm. — Кстати, хозяин квартиры коллекционирует ножи: для них тоже нашлось место в одной из секций в прихожей».





Скос стены, на котором разместили зеркало, предусмотрели еще на стадии создания планировки: стоя в прихожей, владельцы могут видеть себя в полный рост, от плеча до плеча. При этом со стороны спальни получился прямой угол, что было большим плюсом при размещении шкафа: эта особенность хорошо заметна на плане квартиры.

Кухня и гостиная со столовой группой после перепланировки объединились в общее пространство. Сюда же перенесли вход в ванную комнату: мокрая зона находится за дверью-хамелеоном с плинтусом в нижней части.





Интересная деталь проекта, которую добавили авторы — внутреннее окно между кухней и ванной: благодаря проему в санузел попадает естественный свет. Вопросы приватности решили за счет компактной шторки со стороны ванной.





Г-образный кухонный гарнитур с мойкой, расположенной у окна, дополнили тумбой с духовкой, поднятой на высоту 120 см. При желании ее можно использовать как маленькую барную стойку.

Кроме спотов на потолке, подсветку дает подвесной потолочный светильник, созданный на основе известной модели Moove от Lumina — его можно отрегулировать по положению и высоте. Абажур следует в любое место гостиной за обеденным столом, что позволяет реализовать разные жизненные ситуации в ограниченном пространстве — от быстрого завтрака до вечера в компании гостей.

Весь свет в квартире можно выключить одним нажатием, покидая дом: общая мастер-кнопка находится в прихожей. Для коридора также предусмотрена мягкая подсветка пола, которая работает в контакте с датчиками движения — благодаря этой детали коридор напоминает взлетную полосу, а мягкий свет освещает путь и не слепит глаза.









Для отделки стен в квартире использовали четыре оттенка краски: спальне, по просьбе хозяйки, достался цвет из палитры Tiffanny Blue. Акцентную стену в изголовье оформили обоями с крупным орнаментом в тон основной отделки. Выступ, образованный встроенным шкафом в детской, обыграли зеркальным полотном.

Несмотря на небольшой бюджет проекта, в интерьере можно встретить и винтажные находки: так, лампы для прикроватных столиков нашли на блошином рынке на юге Испании.





Чтобы превратить балкон и подоконник при спальне в уютную зону, дизайнеры заменили остекление на новый стеклопакет без перемычек, но со внутренней золотистой раскладкой и поворотно-откидной дверью. Подоконную линию опустили, чтобы было удобно сидеть: для чтения или созерцательного вечера предусмотрена и специальная подсветка.









Детскую сделали нейтральной, чтобы легко менять по мере взросления сына. Для домашней выставки рисунков на стене смонтировали неглубокие белые полки, а комплектацию дополнили креслом с раскладным механизмом — на случай, если в комнате останется на ночь бабушка.





Площадь детской всего девять квадратных метров — казалось бы, слишком мало, чтобы ставить эксперименты с аксессуарами. Однако декоративный сценарий просчитан таким образом, чтобы наполнить интерьер настроением без ущерба для площади. Например, кровать в форме домика украшают сувениры из экоматериалов, а внизу предусмотрены выдвижные ящики для хранения, помогающие быстро привести детскую в порядок.





В небольшой ванной комнате разместили двойную раковину (удобный ход, если владельцы собираются на работу одновременно). Ванну с невысоким бортом установили чуть ниже стандартного уровня, чтобы ребенку было удобнее забираться. Обыграть геометрию помещения удалось за счет зеркального оформления портала у внутреннего окна. Короб вдоль ванной шириной 10 см скрывает трубы коммуникаций и образует полку для косметики.









В гостевом санузле дизайнеры применили нестандартные материалы. Обои с рисунком под грубо обработанные доски покрыли специальным тонким лаком, чтобы исключить скопление микробов, а швы на полу закрыли герметиком, чтобы дерево не разбухло от влаги. Мини-лампу на полке включает датчик движения, поэтому помещением удобно пользоваться ночью.



