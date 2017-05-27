В зоопарке - 1,8 рубля в час, на стройке - 300 рублей в месяц. Где школьнику найти работу на лето

«Ищу работу на лето, желательно с оплатой в конце дня. Квас, мороженое, кукуруза, батуты, няней и так далее. Минск, 17 лет. Интернет не предлагать». Это объявление минчанки Тани Титовой — одно из многих, которые публикуют в социальных сетях школьники, желающие найти работу во время каникул. Правда, как правило, на такие «резюме» работодатели не отзываются. FINANCE.TUT.BY рассказывает о способах найти подработку для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

— Всем хочется иметь собственный доход. Пусть в моем возрасте он получится небольшой, но все же не надо висеть на шее у своих родителей, — объясняет 17-летняя Татьяна Титова желание не отдыхать, а трудиться. — Но найти хорошую работу сейчас не так легко, особенно когда ты несовершеннолетний и не имеешь опыта.

Пожелания насчет зарплаты у Татьяны — не меньше 200 рублей в месяц. К интернету она так категорична потому, что «не верит в интернет-заработок». Пока что активность Татьяны в поиске работы заключается в том, что она разместила объявление в нескольких группах «Вконтакте» и дожидается ответа — и, судя по большому количеству объявлений, так сегодня поступают многие подростки.

— Я писала объявления о поиске работы в сообществах «Вконтакте», размещала резюме на РАБОТА.TUT.BY и прочее, — говорит еще одна 17-летняя школьница Надежда Галькина. В резюме юная минчанка описывает себя как «ответственную, многовекторную, пунктуальную и способную воспринимать большое количество информации». Работу она стала искать недавно, хочет устроиться в июле, когда позади будут экзамены и ЦТ.

— Я рассматриваю совершенно разные вакансии: официант, расклейщик объявлений, раздача листовок, промоутер… Да куда возьмут, потому что очень сложно устроиться куда-то без опыта работы и в 16−17 лет. Все смотрят с недоверием и где-то боязнью из-за ответственности, — добавляет выпускница.

Способ № 1. Прийти в отдел трудоустройства



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

В этом году в Беларуси планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тысяч человек: и школьников, и студентов. На зарплаты, спецодежду, инструменты и необходимые материалы выделят 5,2 млн рублей, то есть на 10% больше, чем в прошлом году. На сайте Мингорисполкома опубликован список вакансий , брать на которые готовы несовершеннолетних. Пока что здесь только 21 предложение от нанимателей. Так, УП «Зеленстрой Октябрьского района» школьникам предлагают пропалывать цветники, убирать скошенную траву и мусор, подметать дорожки. Зарплата — 265 рублей. В «ЖЭУ № 5 Московского района г. Минска» за уборку территорий будут платить 265 рублей, а в «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска» — 260 рублей. ОАО «Завод Промбурвод» трудоустроит двух несовершеннолетних подсобных рабочих, зарплата указана в 300 рублей.

— Ежемесячно данный перечень будет обновляться, — говорит Виктория Усович, начальник отдела программ содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. — Для того, чтобы получить работу по этим вакансиям, надо обращаться непосредственно к нанимателю или в отдел трудоустройства по месту жительства.

Еще одно популярное место трудоустройства для школьников — зоопарк. С мая здесь уже трудится семеро несовершеннолетних работников.

— С мая по сентябрь к нам придет 118 школьников, а в прошлом году было 100, — рассказали в отделе кадров. — Школьники убирают территорию, вывозят мусор, рвут траву на корм для животных, поливают клумбы — то есть выполняют подсобные работы. Дети к нам идут со всего города, но направления выдает отдел трудоустройства Заводского района. Сейчас — на июнь, а на июль начнут выдавать в середине июня. Желающих много.

Оплата в зоопарке почасовая: дети получают 1,8−2,74 рубля в час.

Способ № 2. Обратиться в БРСМ



Фото: Анжелика Василевская. Фото носит иллюстративный характер.

Белорусский республиканский союз молодежи помогает с трудоустройством на лето не только студентам, но и школьникам. Если у совершеннолетних в приоритете — строительные, сервисные и медицинские отряды, то у школьников — сельскохозяйственные, производственные и экологические отряды.

— Участник студенческого отряда получает зарплату не ниже минимальной, — объясняет Элина Брага, исполняющая обязанности второго секретаря ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». — Но в зависимости от конкретного нанимателя у ребят будут разные зарплаты.

Если студенты, которые попадут в строительные отряды, могут претендовать на суммы от 400 рублей до 1200 рублей, то школьников направляют в сельскохозяйственные, производственные или экологические отряды, где зарплата доходит до 150−200 рублей.

— Несовершеннолетние ребята в составе студенческих отрядов трудятся сокращенную неделю, а получают полную заработную плату по сравнению со своими совершеннолетними товарищами. Это серьезная привилегия, и они это понимают, — уточняет Элина Брага.

Начальник управления по делам молодежи Министерства образования Наталья Пшеничная рассказывает, что в следующем году, когда ее дочери исполнится 14 лет, она обязательно отправит ее в студотряд.

— Но мне как маме все равно, сколько она заработает. Главное, что ребенок поймет: деньги не в тумбочке берутся, их туда надо положить. Психологический момент первых денег — это очень важно, и это тоже одна из задач студенческих отрядов.

Способ № 3. Записаться в лагерь труда и отдыха



Фото: Анжелика Василевская. Фото носит иллюстративный характер.

В планах нынешнего года — 884 лагеря и свыше 15 тысяч детей. К примеру, летом школа № 5 Заводского района столицы примет 25 детей для выполнения работ по реставрации книжного фонда, очистке территории, оформлению клумб и газонов, КУП «Минскзеленстрой» Ленинского района — 15 детей на прополку клумб и полив зеленых насаждений, а ОАО «ДорОрс» — 10 ребят на выкладку товаров.

Лагеря труда и отдыха должны обеспечить не только необходимые условия для размещения и питания школьников, но и достойную оплату труда. Размер заработка зависит от вида объема выполняемых работ, а также длительности пребывания в лагере. Как показывают данные прошлых лет, в среднем на прополке, на зернотоках и зернохранилищах, в лесхозах за 9 дней школьники могли заработать до 70 рублей, за 18 дней — от 160 до 200 рублей. Выше оплата была на подсобных работах в строительной отрасли, в торговле — до 250 рублей. При этом полученные доходы не облагаются подоходным налогом.

Информацию о наличии мест в лагерях труда и отдыха обычно распространяет школа. Что касается стоимости путевок в лагеря труда и отдыха, то она сопоставима со стоимостью путевок в обычные лагеря. А вот дотации выше. Для сравнения: в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней ее размер составляет 72 рубля, а в лагерь труда и отдыха на такой же период — 80 рублей.

Способ № 4. Искать работу на сайтах по трудоустройству



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

— Летом работодатели охотнее всего берут студентов и где-то даже школьников на такие вакансии, как промоутер, расклейщик объявлений, мерчендайзер, продавец, официант, интервьюер, менеджер по работе с клиентами, тайный покупатель, подсобный рабочий, комплектовщик, укладчик, упаковщик, — комментирует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Например, в ООО АРСИ Консалт Центр на лето на должность оператор call-центра готовы рассматривать соискателей от 16 лет. Необходимо быть ответственным, стрессоустойчивым, коммуникабельным и владеть ПК на уровне пользователя.

— Тем школьникам, которые хотят в полной мере использовать возможность заработать летом, я советую как можно раньше начинать активные поиски работы и заранее позаботиться о медицинской справке, — говорит Светлана Шапорова.