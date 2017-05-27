ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В зоопарке - 1,8 рубля в час, на стройке - 300 рублей в месяц. Где школьнику найти работу на лето

28.05.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Ищу работу на лето, желательно с оплатой в конце дня. Квас, мороженое, кукуруза, батуты, няней и так далее. Минск, 17 лет. Интернет не предлагать». Это объявление минчанки Тани Титовой — одно из многих, которые публикуют в социальных сетях школьники, желающие найти работу во время каникул. Правда, как правило, на такие «резюме» работодатели не отзываются. FINANCE.TUT.BY рассказывает о способах найти подработку для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

— Всем хочется иметь собственный доход. Пусть в моем возрасте он получится небольшой, но все же не надо висеть на шее у своих родителей, — объясняет 17-летняя Татьяна Титова желание не отдыхать, а трудиться. — Но найти хорошую работу сейчас не так легко, особенно когда ты несовершеннолетний и не имеешь опыта.

Пожелания насчет зарплаты у Татьяны — не меньше 200 рублей в месяц. К интернету она так категорична потому, что «не верит в интернет-заработок». Пока что активность Татьяны в поиске работы заключается в том, что она разместила объявление в нескольких группах «Вконтакте» и дожидается ответа — и, судя по большому количеству объявлений, так сегодня поступают многие подростки.

— Я писала объявления о поиске работы в сообществах «Вконтакте», размещала резюме на РАБОТА.TUT.BY и прочее, — говорит еще одна 17-летняя школьница Надежда Галькина. В резюме юная минчанка описывает себя как «ответственную, многовекторную, пунктуальную и способную воспринимать большое количество информации». Работу она стала искать недавно, хочет устроиться в июле, когда позади будут экзамены и ЦТ.

— Я рассматриваю совершенно разные вакансии: официант, расклейщик объявлений, раздача листовок, промоутер… Да куда возьмут, потому что очень сложно устроиться куда-то без опыта работы и в 16−17 лет. Все смотрят с недоверием и где-то боязнью из-за ответственности, — добавляет выпускница.

Способ № 1. Прийти в отдел трудоустройства


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

В этом году в Беларуси планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тысяч человек: и школьников, и студентов. На зарплаты, спецодежду, инструменты и необходимые материалы выделят 5,2 млн рублей, то есть на 10% больше, чем в прошлом году. На сайте Мингорисполкома опубликован список вакансий, брать на которые готовы несовершеннолетних. Пока что здесь только 21 предложение от нанимателей. Так, УП «Зеленстрой Октябрьского района» школьникам предлагают пропалывать цветники, убирать скошенную траву и мусор, подметать дорожки. Зарплата — 265 рублей. В «ЖЭУ № 5 Московского района г. Минска» за уборку территорий будут платить 265 рублей, а в «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска» — 260 рублей. ОАО «Завод Промбурвод» трудоустроит двух несовершеннолетних подсобных рабочих, зарплата указана в 300 рублей.

—  Ежемесячно данный перечень будет обновляться, — говорит Виктория Усович, начальник отдела программ содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. — Для того, чтобы получить работу по этим вакансиям, надо обращаться непосредственно к нанимателю или в отдел трудоустройства по месту жительства.

Еще одно популярное место трудоустройства для школьников — зоопарк. С мая здесь уже трудится семеро несовершеннолетних работников.

— С мая по сентябрь к нам придет 118 школьников, а в прошлом году было 100, — рассказали в отделе кадров. — Школьники убирают территорию, вывозят мусор, рвут траву на корм для животных, поливают клумбы — то есть выполняют подсобные работы. Дети к нам идут со всего города, но направления выдает отдел трудоустройства Заводского района. Сейчас — на июнь, а на июль начнут выдавать в середине июня. Желающих много.

Оплата в зоопарке почасовая: дети получают 1,8−2,74 рубля в час.

Способ № 2. Обратиться в БРСМ


Фото: Анжелика Василевская. Фото носит иллюстративный характер.

Белорусский республиканский союз молодежи помогает с трудоустройством на лето не только студентам, но и школьникам. Если у совершеннолетних в приоритете — строительные, сервисные и медицинские отряды, то у школьников — сельскохозяйственные, производственные и экологические отряды.

— Участник студенческого отряда получает зарплату не ниже минимальной, — объясняет Элина Брага, исполняющая обязанности второго секретаря ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». — Но в зависимости от конкретного нанимателя у ребят будут разные зарплаты.

Если студенты, которые попадут в строительные отряды, могут претендовать на суммы от 400 рублей до 1200 рублей, то школьников направляют в сельскохозяйственные, производственные или экологические отряды, где зарплата доходит до 150−200 рублей.

— Несовершеннолетние ребята в составе студенческих отрядов трудятся сокращенную неделю, а получают полную заработную плату по сравнению со своими совершеннолетними товарищами. Это серьезная привилегия, и они это понимают, — уточняет Элина Брага.

Начальник управления по делам молодежи Министерства образования Наталья Пшеничная рассказывает, что в следующем году, когда ее дочери исполнится 14 лет, она обязательно отправит ее в студотряд.

— Но мне как маме все равно, сколько она заработает. Главное, что ребенок поймет: деньги не в тумбочке берутся, их туда надо положить. Психологический момент первых денег — это очень важно, и это тоже одна из задач студенческих отрядов.

Способ № 3. Записаться в лагерь труда и отдыха


Фото: Анжелика Василевская. Фото носит иллюстративный характер.

В планах нынешнего года — 884 лагеря и свыше 15 тысяч детей. К примеру, летом школа № 5 Заводского района столицы примет 25 детей для выполнения работ по реставрации книжного фонда, очистке территории, оформлению клумб и газонов, КУП «Минскзеленстрой» Ленинского района — 15 детей на прополку клумб и полив зеленых насаждений, а ОАО «ДорОрс» — 10 ребят на выкладку товаров.

Лагеря труда и отдыха должны обеспечить не только необходимые условия для размещения и питания школьников, но и достойную оплату труда. Размер заработка зависит от вида объема выполняемых работ, а также длительности пребывания в лагере. Как показывают данные прошлых лет, в среднем на прополке, на зернотоках и зернохранилищах, в лесхозах за 9 дней школьники могли заработать до 70 рублей, за 18 дней — от 160 до 200 рублей. Выше оплата была на подсобных работах в строительной отрасли, в торговле — до 250 рублей. При этом полученные доходы не облагаются подоходным налогом.

Информацию о наличии мест в лагерях труда и отдыха обычно распространяет школа. Что касается стоимости путевок в лагеря труда и отдыха, то она сопоставима со стоимостью путевок в обычные лагеря. А вот дотации выше. Для сравнения: в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней ее размер составляет 72 рубля, а в лагерь труда и отдыха на такой же период — 80 рублей.

Способ № 4. Искать работу на сайтах по трудоустройству


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

— Летом работодатели охотнее всего берут студентов и где-то даже школьников на такие вакансии, как промоутер, расклейщик объявлений, мерчендайзер, продавец, официант, интервьюер, менеджер по работе с клиентами, тайный покупатель, подсобный рабочий, комплектовщик, укладчик, упаковщик, — комментирует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Например, в ООО АРСИ Консалт Центр на лето на должность оператор call-центра готовы рассматривать соискателей от 16 лет. Необходимо быть ответственным, стрессоустойчивым, коммуникабельным и владеть ПК на уровне пользователя.

— Тем школьникам, которые хотят в полной мере использовать возможность заработать летом, я советую как можно раньше начинать активные поиски работы и заранее позаботиться о медицинской справке, — говорит Светлана Шапорова.

Справка FINANCE.TUT.BY. На каникулах рабочий день у подростков от 14 до 16 лет может длиться не дольше 4 часов 36 минут, у подростков от 16 до 18 лет — не дольше семи часов. Приоритетное право в трудоустройстве — у тех, кому необходимо повышенное внимание: дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекциях и комиссиях по делам несовершеннолетних.

Несовершеннолетним, чтобы устроиться на работу, необходимы следующие документы:

  • Паспорт
  • Медицинская справка
  • Справка об обучении
  • Заявление о приеме на работу
  • Письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей, если ребенку от 14 до 16 лет.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY рассказывает о том, как найти подработку тем, кому еще не исполнилось 18-ти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гендиректор МТЗ: Средняя зарплата на производстве превышает 1000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика