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Гендиректор МТЗ: Средняя зарплата на производстве превышает 1000 рублей
Средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей, рассказал генеральный директор предприятия Федор Домотенко на
«Основное, что удалось добиться, — сохранить трудовой коллектив. Когда в 2014 году ежемесячно увольнялось более 200 человек и сводка прошлого месяца — 12, считаю, что задачу мы выполнили. Коллектив работает стабильно, особенно в конструкторско-технологической среде, — сказал Федор Домотенко,
Ранее гендиректор МТЗ
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"Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата - около 500 долларов", - сообщил гендиректор МТЗ.
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