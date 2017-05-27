Гендиректор МТЗ: Средняя зарплата на производстве превышает 1000 рублей

Средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей, рассказал генеральный директор предприятия Федор Домотенко на мероприятии , посвященном 71-летию Минского тракторного завода.





«Основное, что удалось добиться, — сохранить трудовой коллектив. Когда в 2014 году ежемесячно увольнялось более 200 человек и сводка прошлого месяца — 12, считаю, что задачу мы выполнили. Коллектив работает стабильно, особенно в конструкторско-технологической среде, — сказал Федор Домотенко, передает БЕЛТА.— Вторая задача — заработная плата. Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рубля».

Ранее гендиректор МТЗ сообщал , что средняя мартовская зарплата на предприятии составила 950 рублей.