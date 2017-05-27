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Гендиректор МТЗ: Средняя зарплата на производстве превышает 1000 рублей

28.05.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей, рассказал генеральный директор предприятия Федор Домотенко на мероприятии, посвященном 71-летию Минского тракторного завода.


«Основное, что удалось добиться, — сохранить трудовой коллектив. Когда в 2014 году ежемесячно увольнялось более 200 человек и сводка прошлого месяца — 12, считаю, что задачу мы выполнили. Коллектив работает стабильно, особенно в конструкторско-технологической среде, — сказал Федор Домотенко, передает БЕЛТА.— Вторая задача — заработная плата. Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рубля».

Ранее гендиректор МТЗ сообщал, что средняя мартовская зарплата на предприятии составила 950 рублей.

 
 
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"Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата - около 500 долларов", - сообщил гендиректор МТЗ.

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