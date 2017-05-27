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Видеофакт: тракторы МТЗ исполнили танец маленьких лебедей
28.05.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Атмосфера праздника и старания организаторов не оставили никого равнодушным. Любители эффектных селфи фотографировались на фоне крупной техники МТЗ, дети пробовали себя в роли трактористов. Всем было, чем заняться и как отдохнуть.
Вечером призаводская площадь превратилась в концертную площадку. Гостей радовали звезды из Беларуси, России, Украины и Литвы. На празднике выступила и экс-солистка популярной российской группы "Ленинград" Алиса Вокс.
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