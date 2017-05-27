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Видеофакт: тракторы МТЗ исполнили танец маленьких лебедей

28.05.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеофакт: тракторы МТЗ исполнили танец маленьких лебедей
© Sputnik / Виктор Толочко
МТЗ отметил день рождения тракторным балетом
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Тракторы, украшенные шляпами, усами, венками и не только исполнили легендарный танец маленьких лебедей. Необычное шоу очень понравилось зрителям. Публику также развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильмов, музыканты и артисты ансамбля танца "Белая Русь".

Атмосфера праздника и старания организаторов не оставили никого равнодушным. Любители эффектных селфи фотографировались на фоне крупной техники МТЗ, дети пробовали себя в роли трактористов. Всем было, чем заняться и как отдохнуть.

Вечером призаводская площадь превратилась в концертную площадку. Гостей радовали звезды из Беларуси, России, Украины и Литвы. На празднике выступила и экс-солистка популярной российской группы "Ленинград" Алиса Вокс.

 
 
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Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения масштабным праздником, изюминкой которого стал тракторный балет. Смотрите на видео, как кружится в танце...

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