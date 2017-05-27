Видеофакт: тракторы МТЗ исполнили танец маленьких лебедей



© Sputnik / Виктор Толочко МТЗ отметил день рождения тракторным балетом 17

Тракторы, украшенные шляпами, усами, венками и не только исполнили легендарный танец маленьких лебедей. Необычное шоу очень понравилось зрителям. Публику также развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильмов, музыканты и артисты ансамбля танца "Белая Русь".

Атмосфера праздника и старания организаторов не оставили никого равнодушным. Любители эффектных селфи фотографировались на фоне крупной техники МТЗ, дети пробовали себя в роли трактористов. Всем было, чем заняться и как отдохнуть.

Вечером призаводская площадь превратилась в концертную площадку. Гостей радовали звезды из Беларуси, России, Украины и Литвы. На празднике выступила и экс-солистка популярной российской группы "Ленинград" Алиса Вокс.