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Беларусь попала в Топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ

28.05.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь попала в Топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ

Согласно рейтингу Американского института исследования социального мнения (Институт Гэллапа), Беларусь занимает 9-е место снизу в рейтинге свободы СМИ из 131 государства мира.

Хуже, чем в Беларуси, дела с независмостью прессы обстоят лишь в Республике Конго, Йемене, Венесуэле, Украине, Габоне, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Мавритании, сообщает Thinktanks.by.
Как отмечает Институт Гэллапа, результаты из Молдовы, Беларуси и Украины отражают текущее отсутствие журналистской независимости в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Примечательно, что Российскую Федерацию американские ученые не включили в список стран с низким уровнем свободы СМИ.

Европейские страны доминируют в рейтинге доверия к СМИ. Более чем 90% жителей Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Швеции считаеют, что их средства массовой информации имеют много свободы. США отстоит от них чуть ниже в рейтинге, где в независимость СМИ верят 82% респондентов. В 2015 году такое доверие проявлял 81% опрошенных. 

Результаты рейтинга основаны на телефонных опросах и интервью "лицом к лицу". Было опрошено примерно 1000 взрослых в возрасте от 15 лет и старше в каждой стране. 

ТОП-10 стран с самым низким уровнем свободы СМИ
Молдова 35 %
Беларусь 32 %
Респ. Конго 30 %
Йемен 30 %
Венесуэла 29 %
Украина 29 %
Габон 29 %
южный Судан 28 %
Демократ Респ. Конго 26 %
Мавритания

22 %
GALLUP WORLD POLL
 
 
Ссылка на источник 28
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Согласно рейтингу Американского института исследования социального мнения (Институт Гэллапа), Беларусь занимает 9-е место снизу в рейтинге свободы СМИ из 131...

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