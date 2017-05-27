Какие регионы выполнили в первом квартале план по новым рабочим местам, а какие - нет

В первом квартале в Беларуси, по официальной статистике , на вновь созданные рабочие места трудоустроили 15 742 человека. При этом правительством было запланировано создать 15 тысяч новых рабочих мест. Не смогли выполнить план только организации Минской области.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первое место по трудоустроенным на вновь созданные рабочие места в январе-марте занимает Минск — 6647 человек (при плане в 6530), а последнее — Гродненская область (1170 человек при плане в 950). Единственным регионам, который не выполнил план, — Минская область (2352 человек при прогнозе в 2380).

Для сравнения: в Брестской области было 1564 трудоустроенных (план — 1400), в Витебской — 1334 человек (1230), Гомельской — 1585 человек (1440), Могилевской — 1090 человек (1070).

Напомним, в прошлом году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской (на 322 места меньше, чем прогнозировалось).

Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались за трудоустройство 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводит пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

В статистику по вновь созданным рабочим местам включают новые производства и предприятия, включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности. В данным не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.