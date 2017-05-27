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Какие регионы выполнили в первом квартале план по новым рабочим местам, а какие - нет

28.05.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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В первом квартале в Беларуси, по официальной статистике, на вновь созданные рабочие места трудоустроили 15 742 человека. При этом правительством было запланировано создать 15 тысяч новых рабочих мест. Не смогли выполнить план только организации Минской области.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первое место по трудоустроенным на вновь созданные рабочие места в январе-марте занимает Минск — 6647 человек (при плане в 6530), а последнее — Гродненская область (1170 человек при плане в 950). Единственным регионам, который не выполнил план, — Минская область (2352 человек при прогнозе в 2380).

Для сравнения: в Брестской области было 1564 трудоустроенных (план — 1400), в Витебской — 1334 человек (1230), Гомельской — 1585 человек (1440), Могилевской — 1090 человек (1070).

Напомним, в прошлом году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской (на 322 места меньше, чем прогнозировалось).

Но в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места в прошлом году усомнились в КГК. Так, специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались за трудоустройство 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводит пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

В статистику по вновь созданным рабочим местам включают новые производства и предприятия, включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности. В данным не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом квартале в Беларуси, по официальной статистике, на вновь созданные рабочие места трудоустроили 15 742 человека.

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