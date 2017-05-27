Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс хочет вернуться в НХЛ, сообщает Sports.ru со ссылкой на журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана.



Бен Скривенс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации закоеанского журналиста, 30-летний Бен Скривенс интересуется возможностью получить место второго или третьего вратаря в команде НХЛ и рассчитывает получить предложение поучаствовать в тренировочном лагере.

Бен Скривенс перешел в минское «Динамо» летом 2016-го из системы «Монреаля» и был безальтернативным вратарем команды в минувшем сезоне. В 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ (34 победы) он отразил 91,8% бросков и пропускал в среднем 2,28 шайбы за игру. В плей-офф в 5 матчах отразил 89,6% бросков и пропускал в среднем по 3,55 шайбы за поединок.

Ранее Бен Скривенс играл в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Монреаль».

Именно надежность Скривенса во многом поспособствовала успешному выступлению минчан в «регулярке» КХЛ. После завершения сезона руководители минского «Динамо» заявили о желании сохранить канадца в клубе. Сообщалось также об интересе к Скривенсу со стороны уфимского «Салавата Юлаева».

Наомним, что недавно в целях оптимизации бюджета минское «Динамо» расторгло контракт с голкипером сборной Беларуси Кевином Лаландом.

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил о том, что в предстоящем сезоне минскому «Динамо» хватит трех легионеров .

У минского «Динамо» сейчас есть контракты на следующий год с иностранцами Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном.