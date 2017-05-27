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Вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс хочет вернуться в НХЛ
Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс хочет вернуться в НХЛ, сообщает
По информации закоеанского журналиста, 30-летний Бен Скривенс интересуется возможностью получить место второго или третьего вратаря в команде НХЛ и рассчитывает получить предложение поучаствовать в тренировочном лагере.
Бен Скривенс перешел в минское «Динамо» летом 2016-го из системы «Монреаля» и был безальтернативным вратарем команды в минувшем сезоне. В 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ (34 победы) он отразил 91,8% бросков и пропускал в среднем 2,28 шайбы за игру. В плей-офф в 5 матчах отразил 89,6% бросков и пропускал в среднем по 3,55 шайбы за поединок.
Ранее Бен Скривенс играл в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Монреаль».
Именно надежность Скривенса во многом поспособствовала успешному выступлению минчан в «регулярке» КХЛ. После завершения сезона руководители минского «Динамо» заявили о желании сохранить канадца в клубе. Сообщалось также
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Бен Скривенс перешел в минское "Динамо" летом 2016-го из системы "Монреаля" и был безальтернативным вратарем команды в минувшем сезоне. Ранее играл в НХЛ за "Торонто",...
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