Дождливый понедельник: 29 мая в Беларуси ожидаются грозы и ветер

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Теплый, но дождливый понедельник ожидается 29 мая в Беларуси, рассказали Sputnik в Гидромете.



© Sputnik/ Юлия Балакирева / Александр Шурмелев Видеофакт: кто гуляет днем в минских парках

Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидаются грозы. Также синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.

Минимальная температура воздуха ночью будет +10..+16°С, по юго-востоку страны +8..+9°С. Днем можно будет ощутить "дыхание" лета — ожидается +20..+27°С, по югу до +29°С.

В некоторых регионах страны установилась высокая пожароопасная ситуация. Синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесной зоне, а также на дачных участках.