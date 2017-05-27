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Дождливый понедельник: 29 мая в Беларуси ожидаются грозы и ветер
28.05.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Теплый, но дождливый понедельник ожидается 29 мая в Беларуси, рассказали Sputnik в Гидромете.
© Sputnik/ Юлия Балакирева / Александр Шурмелев
Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики ожидаются грозы. Также синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.
Минимальная температура воздуха ночью будет +10..+16°С, по юго-востоку страны +8..+9°С. Днем можно будет ощутить "дыхание" лета — ожидается +20..+27°С, по югу до +29°С.
В некоторых регионах страны установилась высокая пожароопасная ситуация. Синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесной зоне, а также на дачных участках.
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Днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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