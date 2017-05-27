В Червенском районе горела легковушка, ее владелец погиб

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе горел легковой автомобиль, владелец машины погиб. Такая информация размещена в оперативной сводке Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информация о загорании легкового автомобиля на обочине автодороги возле деревни Климов Лог Червенского района поступила спасателям 27 мая в 14.45. В результате погиб владелец. Причина пожара устанавливается.

Также помощь спасателей потребовалась 27 мая при пожаре в жилом доме в Минском районе. При самостоятельном тушении огня ожоги получила хозяйка дома, которая госпитализирована. Специалисты устанавливают причину возгорания.-0-