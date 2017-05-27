﻿ В Червенском районе горела легковушка, ее владелец погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Червенском районе горела легковушка, ее владелец погиб

28.05.2017 12:54 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Червенском районе горела легковушка, ее владелец погиб

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе горел легковой автомобиль, владелец машины погиб. Такая информация размещена в оперативной сводке Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информация о загорании легкового автомобиля на обочине автодороги возле деревни Климов Лог Червенского района поступила спасателям 27 мая в 14.45. В результате погиб владелец. Причина пожара устанавливается.

Также помощь спасателей потребовалась 27 мая при пожаре в жилом доме в Минском районе. При самостоятельном тушении огня ожоги получила хозяйка дома, которая госпитализирована. Специалисты устанавливают причину возгорания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о загорании легкового автомобиля на обочине автодороги возле деревни Климов Лог Червенского района поступила спасателям 27 мая в 14.45. В результате погиб...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дождливый понедельник: 29 мая в Беларуси ожидаются грозы и ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика