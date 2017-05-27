День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси

В рамках празднования, которое началось в воскресенье утром, офицеры пограничного ведомства и ветераны-пограничники возложили венку к обелиску Победы в столице. Затем состоялось торжественное шествие на остров Мужества и Скорби, где пограничники отдали дань памяти павшим воинам-интернационалистам.

В этот день праздничные мероприятия проходят во всех областных и районных городах Беларуси, в которых дислоцируются воинские части органов пограничной службы. Традиционно в них принимают участие ветераны-пограничники, кадеты, курсанты, действующие военнослужащие и члены их семей.

Поздравлять с Днем пограничника принято как нынешних служащих, так и завершивших свою службу по охране государственной границы. Обычно в этот день виновники торжества собираются с семьями, устраивают застолья или выезжают за город.

Пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность белорусского государства, заявил президент Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем пограничника.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника! Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ", — говорится в поздравлении президента.

Погранслужба была создана 99 лет назад — 28 мая 1918 года согласно решению Совнаркома. Кроме Беларуси, День пограничника отмечают в России, Украине, Кыргызстане и Таджикистане.