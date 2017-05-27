Британские ученые поняли, почему на Крите так много долгожителей

Ученым удалось обнаружить одну-единственную причину, по которой в удаленных греческих деревушках на севере Крита так много здоровых долгожителей.

Причина кроется в недавно обнаруженной разновидности гена, которая имеется у всех жителей этих деревень и, по всей видимости, защищает сердце, снижая уровень вредных жиров и холестерина.

Несмотря на то, что диета жителей области Милопотамос богата животными жирами, они не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И к тому же они очень любят сыр!

Что же там такого особенного?

Удаленные деревеньки Зониана и Анойя расположены высоко в горах на севере Крита.

Население там остается неизменным: мало кто приезжает туда на постоянное место жительства, и мало кто уезжает, зато долгожителей много.

Сердечные заболевания, инфаркты, инсульты и прочие сердечно-сосудистые недуги тут редки, и это несмотря на то, что местные едят много баранины и своего — критского — сыра.

Кстати, в этих деревнях ежегодно проводится праздник сыра.

Как же так?

Обычно такой рацион прямиком приведет к проблемам со здоровьем, поскольку подобная пища содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина в крови, а высокий уровень липопротеидов низкой плотности [ЛПНП — белковых соединений, переносящих холестерин из печени к тканям] повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Однако у жителей этих деревень этого не происходит.

Правда, у них встречается диабет второго типа, как и в целом у населения Греции, но они не страдают от его обычных последствий, таких, например, как диабетическая нефропатия (почечная недостаточность).



Изображение: Sanger Institute / bbc.com

Что же особенного у них в генах?

Именно этот вопрос поставили перед собой ученые из Института Сангера — британского геномного исследовательского центра, основанного благотворительным фондом Wellcome Trust: есть ли что-то в генетическом материале этих людей, что защищает их сердечные мышцы от заболеваний?

Результаты их исследования, опубликованные в интернет-издании Nature Communications , говорят о том, что у этих людей выявлена новая разновидность гена, имеющего положительное воздействие на работу сердца.

Суть его в том, что он понижает уровень «плохих» натуральных жиров и «плохого» холестерина и фактически является уникальным для населения этих двух горных деревень.

Как сообщили ученые Института Сангера, из многих тысяч жителей других стран Европы, подвергшихся процессу секвенирования (расшифровки) генома, с такой же разновидностью нашелся только один человек — в Италии.



Изображение: Crete Travel / bbc.com

Как же они это выяснили?

Чтобы решить эту загадку, ученые расшифровали геном 250 жителей этих деревень.

Это означает, что у них были взяты образцы крови, из них изъята ДНК и проведен подробный анализ ее структуры — длинной цепочки из трех миллиардов пар оснований, составляющих геном человека.

Что это означает для нас с вами?

Это открытие для нас всех не означает, к сожалению, что мы можем есть сколько угодно сыра и прочих животных жиров — совсем наоборот, ведь у нас нет этой разновидности гена, как у критских долгожителей.

Однако ученые говорят, что это открытие может помочь им понять, какие именно варианты гена, или аллели, играют роль в возникновении сосудистых заболеваний.

А это, в свою очередь, может помочь объяснить, почему некоторые люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а другие нет.

В ходе этого исследования ученые обнаружили вариант гена, который раньше был совершенно неизвестен, но они не знают, почему у жителей этих двух изолированных популяций он присутствует.

Связано ли это с образом жизни жителей Зонианы и Анойи, с окружающей средой, или же он просто передается из поколения в поколение?

Значит, изучение изолированных популяций приносит пользу?

Большую. Другие исследования изолированных популяций, к примеру, амишей в США или иннуитов, проживающих на севере Гренландии, а также жителей островов Оркни в Шотландии, тоже помогают понять, как представителям этих сообществ удается редко болеть и долго жить.