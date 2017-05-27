Львовские «Карпаты», которыми руководит бывший главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб, сохранили прописку в украинской футбольной премьер-лиге.



Олег Дулуб. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В матче 31-го тура «Карпаты» в гостях взяли верх над луцкой «Волынью» — 1:0 (Гуцуляк, 38).

За тур до окончания турнира «Карпаты» обеспечили себе сохранение места в премьер-лиге, на 5 очков опережая находящийся в зоне вылета «Днепр».

Во время поединка с «Волынью» на поле выбежал пьяный болельщик. Позже, пытаясь вывести его с поля, его сбил с нетвердых ног еще один нетрезвый зритель.

Видео: ПРОФУТБОЛ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На днях украинское издание Sport Arena сегодня сообщило , что Олег Дулуб может вернуться в «Крумкачы», где трудился до перехода в «Карпаты», с которыми в прошлом году заключил 5-летний контракт . Дулуб тогда стал седьмым тренером львовского клуба за год. Когда белорус принял команду, она замыкала турнирную таблицу, нынче же львовяне оставили позади себя двух соперников — «Днепр» и «Волынь».

— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков, и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение — это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после игры.