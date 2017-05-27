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"Карпаты" под управлением белоруса Олега Дулуба сохранили прописку в украинской премьер-лиге
Львовские «Карпаты», которыми руководит бывший главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб, сохранили прописку в украинской футбольной премьер-лиге.
В матче 31-го тура «Карпаты» в гостях взяли верх над луцкой «Волынью» — 1:0 (Гуцуляк, 38).
За тур до окончания турнира «Карпаты» обеспечили себе сохранение места в премьер-лиге, на 5 очков опережая находящийся в зоне вылета «Днепр».
Во время поединка с «Волынью» на поле выбежал пьяный болельщик. Позже, пытаясь вывести его с поля, его сбил с нетвердых ног еще один нетрезвый зритель.
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— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков, и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение — это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на
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Львовские "Карпаты", которыми руководит бывший главный тренер "Крумкачоў" Олег Дулуб, сохранили прописку в украинской футбольной премьер-лиге.
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