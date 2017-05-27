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США отправляют третий авианосец к Северной Корее

28.05.2017 13:26 — Разное | Ежедневник  
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США отправляют третий авианосец к Северной Корее

США направляют третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, сообщает "Голос Америки".

Авианосец "Нимиц" является одним из самых крупных в мире боевых кораблей. По данным источников, он присоединится к уже дислоцированным в западной части Тихого океана ударным авианосцам "Карл Винсон" и "Рональд Рейган".

Это редкий случай, когда Пентагон одновременно направляет три авианосца в один регион, отмечается в сообщении.

Напомним, в последнее время Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что у Соединенных Штатов может случиться серьезный конфликт с Северной Кореей из-за ее ракетно-ядерных программ, добавив, однако, что предпочел бы урегулировать отношения с режимом в КНДР дипломатическим путем.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

 
 
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США направляют третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной...

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