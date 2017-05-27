Гаспарян: мы наблюдаем профанацию мировой политики /

Президент США Дональд Трамп в ходе своего мирового турне и встреч с высокими партнерами запомнился нам различными неоднозначными поступками и жестами, которые всячески тиражировались и интерпретировались СМИ. Дело дошло до неких фейковых видеоизощрений с явным желанием придать Трампу внешней несуразности. Одновременно пришло сообщение о смерти небезызвестного Збигнева Бжезинского. Все это наводит на мысль о заре новой геополитической эры, которая восходит над просторами нашей многогрешной планеты. Специфику текущего момента мы обсуждаем с известным журналистом, писателем, публицистом Арменом Гаспаряном.

"Начнем со смерти Бжезинского. Человек, который до невозможности ненавидел Советский Союз, дожил до того, что стал свидетелем краха своей собственной концепции, согласно которой, развал СССР должен был послужить поводом для окончательной гегемонии США. На выходе ситуация получилась диаметрально другая. Флагманскую нишу занял Китай, а как разбираться с Китаем, Бжезинский так и не ответил до конца своих дней", — сказал Гаспарян.

Что касается Трампа и событий двух последних саммитов, то они, по мнению эксперта, оставляют удручающее впечатление. Ожидания серьезного, конструктивного разговора о серьезных проблемах глобальной политики не оправдались. Мы снова услышали набор традиционных лозунгов и призывов вместо попытки осмыслить тупиковую ветвь политики, которую видим. Это и миграционный кризис, и неспособность серьезно противодействовать мировому терроризму, и стагнация экономики…

В отношении имиджа Трампа, который активно формируют СМИ, Гаспарян отметил следующее: "Трамп становится неким троллем, который позволят себе слишком многое. Это допустимо тогда, когда успешно решены все насущные, болезненные вопросы, а мы, по сути дела, просто наблюдаем профанацию мировой политики".

Аудиоверсию беседы с Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.