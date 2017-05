Лучшие игроки в World of Tanks бьются за 150 тысяч долларов. Прямая трансляция

Сегодня на арене ВТБ Ледовый дворец решится судьба главного приза гранд-финала по игре World of Tanks — 150 тысяч долларов. За него будут бороться одна из самых титулованных команд США Elevate, сборная Евросоюза — команда DiNG, а также наши хорошие знакомые команды из СНГ Not So Serious и Tornado Energy.

Главной сенсацией стадии плей-офф стало поражение двукратных чемпионов мира — команды Natus Vincere G2A. Их разгромила со счетом 7:3 команда Tornado Energy.

Команда Tornado за все время соревнований не допустила и одной серьезной ошибки, они катком прошлись по своим соперникам и теперь имеют серьезные шансы на победу. Чтобы узнать, кто станет чемпионом, следите за прямой трансляцией.