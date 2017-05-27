МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусский хоккеист, игрок клуба "Динамо-Минск" Артур Гаврус женился на бывшей солистке группы Topless Виктории Макаревич. Фото со свадьбы пары выложили гости торжества в социальных сетях.

#weddingday Публикация от Татьяна Смирнова (@nushasmir) Май 27 2017 в 7:02 PDT

Важное событие в жизни 23-летнего форварда произошло в субботу, 27 мая. Праздник состоялся в одном из гостиничных комплексов столицы.

#weddingday #gavrus_av #perfectmoments #minsk Публикация от Татьяна Смирнова (@nushasmir) Май 27 2017 в 10:51 PDT

Ранее избранница Гавруса была не только в составе музыкальной группы, также она участвовала в известном телепроекте "Дом-2". Виктория Макаревич окончила Минский филиал Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики.