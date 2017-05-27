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Форвард "Динамо-Минск" Артур Гаврус женился на солистке группы Topless
28.05.2017 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусский хоккеист, игрок клуба "Динамо-Минск" Артур Гаврус женился на бывшей солистке группы Topless Виктории Макаревич. Фото со свадьбы пары выложили гости торжества в социальных сетях.
Важное событие в жизни 23-летнего форварда произошло в субботу, 27 мая. Праздник состоялся в одном из гостиничных комплексов столицы.
Ранее избранница Гавруса была не только в составе музыкальной группы, также она участвовала в известном телепроекте "Дом-2". Виктория Макаревич окончила Минский филиал Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики.
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