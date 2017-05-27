ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В День погранвойск эксперт рассазал о современной границе

28.05.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Технические средства при организации охраны границ используются для того, чтобы минимизировать человеческий фактор, однако человек по-прежнему остается главным на границе, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь эксперт в области безопасности Александр Тищенко.

"Человеческая интуиция, "оперативная чуйка" технике не присущи. Техника может только чему-то помочь", — убежден Тищенко.

При этом, по словам эксперта, важную роль пограничники отводят своим помощникам — служебным собакам, их нюх не способна заменить или воспроизвести никакая техника.

"Служебные собаки — это такие же солдаты, они точно так же несут службу. И любая проблема в отношении собаки — это серьезно, вплоть до расследования. Если не дай Бог, то потеря бойца", — рассказал Тищенко.

По словам эксперта, нарушителей пересечения границы нужно подразделять на профессиональных и непрофессиональных. Профессионалы умеют ориентироваться на местности, прокладывать маршруты через труднопроходимые участки, вести разведку, конспирироваться, имеют боевой и военный опыт. И это наиболее сложная категория нарушителей. Если же нарушители неподготовленные, то у них шансов меньше всего.

"В таких случаях все датчики, системы наблюдения, технические "фишки" просто позволяют быстрее реагировать на какие-либо вопросы. При этом классическая тактика не меняется", — уточнил Тищенко.

При выставлении так называемых засад на границе учитывается множество нюансов, таких, как ландшафт, рельеф, погодные условия, время суток, близость населенных пунктов, оперативные данные и прочее. По словам Тищенко, это полноценная "пограничная наука". При этом, по словам эксперта, современные системы могут "самообучаться".

"Система может определить по характеру воздействия на датчики, кто или что это — ветер, животное, что-то еще. Если раньше пограничные заставы были вынуждены на подобные "сработки" вылетать  постоянно, то сейчас система позволяет определить, кто и в каком месте, и не только с помощью камер, но и с помощью такого воздействия", — рассказал Тищенко.

Эксперт также сравнил условия работы и подготовку белорусских пограничников с зарубежными коллегами.

"Мы не уступаем, и более того, пограничная служба Беларуси всегда считалась наиболее надежным партнером с точки зрения отношения к службе, отношения к охране границы, ее организации и техническому отношению. В данном случае, если говорить о нашумевших заявлениях со стороны Латвии, что там будут ставить системы, то с нашей стороны они уже стоят", — рассказал Тищенко.

Беседу с экспертом в области безопасности Александром Тищенко об охране государственной границы Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насколько динамично развиваются технические средства охраны границы и способны ли они в перспективе заменить человека, на радио Sputnik Беларусь рассказал эксперт в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Форвард "Динамо-Минск" Артур Гаврус женился на солистке группы Topless
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика