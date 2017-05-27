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Google предупредил Павла Дурова о попытках взлома его почты правительственными хакерами

28.05.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал в своём twitter скриншот предупреждения, присланного ему Google. Cогласно тексту предупреждения, «связанные с государством хакеры возможно пытаются взломать почту» Дурова.

Авторы уведомления отметили, что такие попытки взлома происходят с менее чем 0,1% пользователей Gmail, и подчеркнули, что тревога может оказаться ложной.

Основатель Telegram уточнил, что никогда не использует Gmail для важных вещей, но заметил, что «почему-то не удивлён».

 
 
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Основатель Telegram уточнил, что никогда не использует Gmail для важных вещей, но заметил, что "почему-то не удивлён".

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