Google предупредил Павла Дурова о попытках взлома его почты правительственными хакерами

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал в своём twitter скриншот предупреждения, присланного ему Google. Cогласно тексту предупреждения, «связанные с государством хакеры возможно пытаются взломать почту» Дурова.

Авторы уведомления отметили, что такие попытки взлома происходят с менее чем 0,1% пользователей Gmail, и подчеркнули, что тревога может оказаться ложной.

Основатель Telegram уточнил, что никогда не использует Gmail для важных вещей, но заметил, что «почему-то не удивлён».