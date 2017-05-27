Процессия Божьего тела прошла по улицам Минска

Улицы столицы стали центром паломничества верующих — сегодня состоялась Процессия Божьего тела. Ее участники несли фигуру Матери Божьей Фатимской. Нынешний ход посвящен размышлению на тему "Фатимское послание Марии — путь к обращению".

Начав паломничество у костела Святого Роха, верующие направились к монументу на площади Победы, где прочитали молитву. Затем паломники проследовали по проспекту Независимости и завершили процессию у собора Имени Пресвятой Девы Марии на площади Свободы. Около каждого из четырех алтарей священнослужители читали притчи.

Традиционно католический праздник собирает тысячи католических верующих, от молодежи до немолодых прихожан костела.