Трамп не договорился с лидерами G-7 по климату





Лидеры стран "большой семерки" на саммите в Италии не смогли достичь согласия по поводу соблюдения Парижского соглашения по климату.

Шесть стран-членов "большой семерки" - Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением по климату, которое направлено на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, сообщает ВВС .

Однако США отказались подтвердить готовность выполнять обязательства, взятые при подписании соглашения.

"Я приму окончательное решение по поводу Парижского соглашения на следующей неделе", - сообщил президент США Дональд Трамп в Твиттере.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала дискуссию относительно соглашения по климату "весьма неудовлетворительной", описав сложившуюся ситуацию на саммите как "шесть против одного".

В итоговом коммюнике саммита G7 на Сицилии говорится, что США находятся в процессе пересмотра своей политики в вопросах изменения климата и Парижского соглашения.

Ранее Трамп, который впервые присутствует на саммите G7 в качестве президента США, грозился, что его страна выйдет из соглашения, к которому Вашингтон присоединился при его предшественнике Бараке Обаме.

Дональд Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление. Отказаться от участия в Парижском соглашении Трамп обещал еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение выбросов углекислого газа ограничивает рост индустрии, в частности, индустрии по добыче угля, которую Трамп обещал развивать.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подписано в апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке: свои подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китай и Россия. США обязались сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году по сравнению с уровнем 2005 года.

На долю США в прошлом году приходилось около 14% мировых выбросов парниковых газов.

В преддверии саммита G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Дональда Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату.

При этом Гутерриш отметил, что выход США из соглашения "не будет концом света", и Парижское соглашение все равно продолжит действовать.