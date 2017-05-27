Австрийские спецслужбы хотят отслеживать Skype и WhatsApp

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Австрийские спецслужбы выразили желание получить доступ к перепискам пользователей мессенджеров Skype и WhatsApp, а также увеличить сроки хранения аудиозаписей и видеозаписей с камер наблюдения.

"Общение потенциальных террористов происходит в 80% случаев именно через популярные мессенджеры и мы сожалеем, что не имеем возможности полноценно мониторить WhatsApp и Skype", — заявил директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии Петер Гридлинг.

В исследовании Electronic Frontier Foundation названные мессенджеры стоят не на первом месте по уровне шифровки данных. Среди всех распространенных мессенджеров единственным защищенным является Telegram и только в режиме secret-chat, а также iMessage. Решение о расширении полномочий спецслужб требует закрепления на законодательном уровне.