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Австрийские спецслужбы хотят отслеживать Skype и WhatsApp

28.05.2017 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Австрийские спецслужбы выразили желание получить доступ к перепискам пользователей мессенджеров Skype и WhatsApp, а также увеличить сроки хранения аудиозаписей и видеозаписей с камер наблюдения.

Австрийские спецслужбы хотят отслеживать Skype и WhatsApp
© Flickr/ Robert Scoble
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"Общение потенциальных террористов происходит в 80% случаев именно через популярные мессенджеры и мы сожалеем, что не имеем возможности полноценно мониторить WhatsApp и Skype", — заявил директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии Петер Гридлинг.

В исследовании Electronic Frontier Foundation названные мессенджеры стоят не на первом месте по уровне шифровки данных. Среди всех распространенных мессенджеров единственным защищенным является Telegram и только в режиме secret-chat, а также iMessage. Решение о расширении полномочий спецслужб требует закрепления на законодательном уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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