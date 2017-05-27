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Бекхэм, Орловский, Зидан, ван Дамм и другие звезды спорта с опытом съемок в кино

28.05.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм снялся в картине Гая Ричи «Меч короля Артура». Это второе появление Бекхэма в фильмах Ричи. SPORT.TUT.BY нашел среди бывших и действующих спортсменов немало примеров успешной карьеры в кино. Они снимались в «Стражах Галактики», «Безумном Максе», «Шерлоке Холмсе», «Железном человеке» и прочих известных кинолентах.


«Меч короля Артура» (2017). Экс-футболисту сборной Англии Дэвиду Бекхэму досталась роль рыцаря по имени Триггер. Фото с сайта spiegel.de

«Универсальный солдат 3: Возрождение» (2009). Экс- чемпион UFC (лига смешанных единоборств. — Прим.ред.) из Беларуси Андрей Орловский воплотил на экране образ универсального солдата нового поколения. Фото с сайта cityonfire.com

«Перевозчик 3» (2008). Британский прыгун в воду, участник Олимпийских игр в Сеуле Джейсон Стэйтем (в центре) побеждает в роли бывшего десантника Фрэнка Мартина. Фото с сайта movpins.com

«Астерикс на Олимпийских играх» (2008). В прошлом игрок, а ныне главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сыграл Зинедиса, одного из первых футболистов в мире. Кадр из видео на сервисе YouTube

«Стражи Галактики» (2014). В прошлом рестлер и боец смешанных единоборств Батиста в роли Дракса Разрушителя стал одним из главных героев франшизы. Фото с сайта thelastfight.com

«Терминатор: Генезис» (2015). Культурист из Австрии Арнольд Шварценеггер сделал своего героя Терминатора культовым персонажем. Фото с сайта tubefilter.com

«Шерлок Холмс» (2009). Канадский рестлер-гигант Робер Майе воплотил образ наемника Дредгера. Кадр из видео на сервисе YouTube

«Космический джем» (1996). 2-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан в этом фильме сыграл себя. Фото с сайта sportingnews.com

«Железный человек 2» (2010). Бывший боксер-профессионал Микки Рурк успешно вжился в роль злодея Ивана Ванко. Фото с сайта collider.com

«Астерикс на Олимпийских играх» (2008). 7-кратный чемпионат мира по гонкам в классе «Формула-1» немец Михаэль Шумахер сыграл погонщика колесниц по имени Шумикс. Кадр из видео на сервисе YouTube

«Кикбоксер» (2016). В новой версии одноименного фильма чемпион Европы по карате и кикбоксингу из Бельгии Жан-Клод ван Дамм предстал в образе мастера Дюрана. Фото с сайта theyoungfolks.com

«Полтора шпиона» (2016). Американскому рестлеру ​Дуэйну Джонсону досталась главная роль — агента под прикрытием Боба Стоуна. Фото с сайта comingsoon.net

«Елизавета» (1998). Звезда сборной Франции и футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона примерил образ монсеньора де Фуа. Фото с сайта best-movies.info

«Одноклассники 2» (2013). Олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил (в центре) сыграл полицейского Флузо. Фото с сайта movpins.com

«Неудержимые 3» (2014). Американская чемпионка UFC Ронда Раузи исполнила роль бойца по прозвищу Луна. Фото с сайта gymbox.com

«Девушка без комплексов» (2015). 2-кратный олимпийский чемпион и 3-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс (слева) сыграл лучшего друга главного героя фильма. Фото с сайта si.com

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Австралийский рестлер Натан Джонс основательно поработал над образом Риктуса Эректуса. Фото с сайта thelastfight.com

«Карты, деньги, два ствола» (1998). Валлийский футболист Винни Джонс появился на экране в роли гангстера по прозвищу Большой Крис. Фото с сайта nionfilms.org
 
 
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SPORT.TUT.BY нашел среди бывших и действующих спортсменов немало примеров успешной карьеры в кино. Они снимались в "Стражах Галактики", "Безумном Максе", "Шерлоке Холмсе",...

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