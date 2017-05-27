Гандболисты БГК в 9-й раз стали чемпионами Беларуси

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу и в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси и в 9-й раз завоевали золото.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК — СКА — 35:28 (17:14)

В начале поединка лидерство захватил СКА, однако к исходу первой 10-минутки контроль над событиями взяли хозяева. По ходу первого тайма перевес брестчан достигал 4 мячей.

Во второй половине матча БГК еще больше упрочил преимущество, без проблем доведя встречу до победы.

Итог финальной серии (до 3 побед)

БГК — СКА — 3:0 (34:31 2ОТ, 31:23, 35:28).

Таким образом, БГК стал чемпионом Беларуси в 9-й раз (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017). 10 титулов в активе минского СКА (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), 5 раз золото завоевывало минское «Динамо» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), однажды чемпионом был минский «Аркатрон» (2003).

После нынешнего сезона БГК покидают лидеры команды Дайнис Криштопанс, Максим Бабичев и Павел Атьман.