Православные христиане отметят 4 июня День Святой Троицы

МИНСК, 26 мая — Sputnik. День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отметят православные христиане Беларуси и мира 4 июня 2017 года, Sputnik собрал историю праздника и полезные факты про него.

День Святой Троицы — один из наиболее почитаемых среди всех христиан праздников, который своими корнями уходит в стародавние времена. Sputnik рассказывает историю праздника и традиции Троицы.

День Святой Троицы: краткая история праздника

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Троицу верующие всегда отмечают в 50-й день после дня Пасхи — Воскресения Господня, в 2017 году этот великий праздник выпал на четвертое июня. В этот день верующие христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, описанное в Новом Завете. Чем же так значимо это событие для христианства и истории церкви?

Среди верующих считается, что именно после сошествия Святого Духа апостолы пошли к людям на проповеди — именно после этого христианская община начала очень быстро расти, а учение Иисуса начало набирать все большую популярность в народе. Поэтому День Святой Троицы также считают своеобразным "днем рождения" церкви — она берет истоки в описанном выше событии.

Сам Иисус Христос в Писаниях говорил: через его смерть и воскресенье ученики его получат дар Святого Духа — он предсказывал это событие, уверены верующие христиане.

Церковь учит: в Пятидесятницу сошествие Святого Духа явило попечение всех лиц Бога о мире. Так, Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства греху и дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через Церковь и проповеди. Не секрет, что догмат о Святой Троицы — одна из основ христианства.

Исторически в Беларуси праздник Троицы называли "Семухов" — для наших предков этот день был очень важен и становился главным религиозным праздником в июне. Еще до прихода христианства в эти дни юные девушки закручивали березовые ветви в формы венка и украшали их лентами — а чей венок вскоре зазеленеет, та и будет жить долго. Распространены были и гадания на день Троицы. После установления на наших территориях христианства этот обычай стал забываться.

Что нужно, а что нельзя делать на Троицу?

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К празднику Троицы готовятся не только "обычные" верующие, но и храмы: их принято украшать ветками березы, цветами, свежескошенной травой. Украсить так можно и свою квартиру. Подобные украшения символизируют природу и весну. К слову, принято считать, что именно после Троицы начинается настоящее лето.

Православные отмечают День Святой Троицы торжественно и пышно, а все хлопоты и заботы необходимо закончить еще до праздника. Принято на Троицу посещать вечернюю или утреннюю службу, а также проводить много времени со своей семьей.

Согласно учениям Церкви, в день Троицы нельзя думать о плохом, желать дурного близким или обижаться на кого-то. Верующие уверены: в этот день в мире происходит обновление.

Не стоит проводить на Троицу свадьбы и венчания — по возможности их нужно откладывать на другие дни. Нельзя на Троицу и купаться в реках или озерах — еще с языческих времен эти дни называли Русалочьими: считается, что купания могут быть опасны.

Конечно же, нельзя на этот праздник и заниматься домашними делами — например, вышивать или прясть.

Сразу после Троицы у православных верующих начинается Троцкая седмица, или Седмица сплошная. В эту неделю можно есть непостную еду только в среду и пятницу, а учения строго напоминают: чревоугодие не поощряется 5-12 июня. В первый день Сплошной седмицы не рекомендуют и работать — в этот раз праздник выпал на воскресенье, поэтому соблюсти предписания можно.

Как празднуют Троицу в Беларуси

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Троицу в 2017-м верующие смогут встретить всенощным бдением в храмах Беларуси.

Пройдет в храмах и литургия Троицына дня, после чего служится Великая вечерня — молитвы в ней принято обращать к Триединому Богу. Впервые после Пасхи священники и прихожане на Троицу становятся на колени в церквях.

Среди минских церквей две посвящены Троицы — возле Храма-памятника в честь Всех Святых и храм в Севастопольском сквере. Однако прийти в этот праздник верующие могут в любой из храмов столицы.

Уже с понедельника 5 июня православные отметят день Святого Духа — последнее торжество пасхального цикла.