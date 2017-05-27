Эстония выслала двух российских дипломатов. Россия намерена выслать эстонских

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Эстонские власти предписали генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну. В МИД РФ заявили о том, что демарш Таллина не останется без ответа.

О вручении нот российским дипломатам со ссылкой на источники в МИД Эстонии, в частности, сообщает. Причиной высылки балтийские СМИ называют какое-то происшествие, детали которого пока не раскрываются.В комментариях ряду российских СМИ представитель МИД Эстонии Сандра Камилова подтвердила, что власти страны приняли решение выслать генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергея Сургаева из Эстонии. Однако при этом не были озвучены причины данных действий со стороны Таллина.МИД РФ в своих официальных комментариях отметил, что Россия предпримет ответные меры в ответ на высылку дипломатов.

"Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция безусловно еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того по сути загнанные Таллином в тупик", - говорится в комментарии, опубликованном российским МИД в Твиттере.