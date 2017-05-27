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Как в Могилеве прошел третий большой городской пикник
Третий по счету большой городской пикник прошел в Могилеве на берегу Днепра 27 мая. Праздник стал рекордным по количеству участников и гостей. По приблизительным подсчетам, пикник посетили более 6 тыс. человек.
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На самом масштабном весеннем празднике на берегу Днепра отдохнули несколько тысяч человек.
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