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Как в Могилеве прошел третий большой городской пикник

28.05.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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Третий по счету большой городской пикник прошел в Могилеве на берегу Днепра 27 мая. Праздник стал рекордным по количеству участников и гостей. По приблизительным подсчетам, пикник посетили более 6 тыс. человек.

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Теги: Могилев
 
 
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На самом масштабном весеннем празднике на берегу Днепра отдохнули несколько тысяч человек.

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