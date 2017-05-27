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В центре Минска прошла Процессия Божьего тела

28.05.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Началось мероприятие со Святой Мессы возле костела Пресвятой Троицы (Святого Роха). В этом году процессия посвящена размышлению на тему "Фатимской послание Марии — путь к обращению".

После мессы паломники отправились по проспекту Независимости до костела Святого Симеона и Святой Елены, а оттуда к собору Имени Пресвятой Девы Марии на площади Свободы.

Участники процессии несли фигуру Матери Божьей Фатимской, перегринация которой проходит в приходах Минско-Могилевской архиепархии.

По пути следования процессия останавливалась на площади Победы и Октябрьской площади, где совершались краткие молебны.

 
 
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Традиционную Процессию Божьего тела провели в Минске белорусские католики. Смотрите на видео Sputnik, как прошла процессия, в которой приняли участие тысячи верующих.

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