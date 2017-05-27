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Бывший футболист "Тоттенхэма" захотел стать порнозвездой

28.05.2017 18:18 — Разное | Tut.by  
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Бывший защитник лондонского «Тоттенхэма» Бенуа Ассу-Экотто захотел стать порнозвездой. Об этом рассказал бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп, сейчас возглавляющий «Бирмингем Сити». Слова 70-летнего специалиста приводит Daily Mail.


Твиттер Assou-Ekotto

— Почему Ассу-Экотто не перешел в «Бирмингем»? Единственная проблема заключается в том, что он признал, что хочет стать порнозвездой. Может быть, мне удастся убедить его задержаться в футболе еще на один год, прежде чем он это сделает. Бенуа — хороший футболист, он мог бы играть в «Бирмингеме» в следующем сезоне, — сказал Реднапп.

Ассу-Экотто выступал за «Тоттенхэм» с 2006 по 2015 год. Прошедший сезон 33-летний камерунец провел в составе французского «Меца», за который провел 18 матчей в Лиге 1.

Харри Реднапп возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год и дошел с клубом до четвертьфинала Лиги чемпионов (2011).

 
 
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Бывший защитник лондонского "Тоттенхэма" Бенуа Ассу-Экотто захотел стать порнозвездой.

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