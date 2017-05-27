В России раскрыли технические характеристики своей альтернативы самолетам Boing и Airbus

Сегодня россияне провели испытания своего нового пассажирского самолета МС-21. Конкуренцию главным мировым производителям Boing и Airbus решил составить Иркутский авиационный завод. Сегодня на предприятии раскрыли технические характеристики своего лайнера.





Пробный полет МС-21−300 длился ровно полчаса. Лайнер кружил на высоте тысяча метров со скоростью 30 км/ч.

«План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов», — объяснили на Иркутском авиационном заводе-изготовителе.

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Никаких замечаний, которые бы могли остановить испытания нового лайнера, пилоты не зафиксировали.

В ближайшие 20 лет Россия собирается продать около 15 тысяч своих новых самолетов.













Создатели МС-21 обещают повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. Это может стать конкурентным преимущество российского самолета перед Boing и Airbus.

Новый самолет станет самым большим узкофюзеляжным лайнером в мире, обещают создатели. Это обеспечит пассажирам больше места в салоне, а авиакомпаниям — сократит время на стоянку в аэропорту.

Летно-технические характеристики самолета МС-21−300 Вместимость в двухклассной компоновке 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом) Вместимость в плотной компоновке 211 кресел Максимальная взлетная масса 79 250 кг Максимальная коммерческая нагрузка 22 600 кг Максимальная дальность полета 6 000 км Длина самолета 42,2 м Размах крыла 35,9 м Высота 11,5 м

Помимо этого, на МС-21 увеличат размер иллюминаторов по сравнению с иностранными аналогами.

Заказчики смогут выбрать двигатель самолета: или американский PW1400G компании Pratt & Whitney (США), или российский ПД-14 от Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 — свыше 30% — уникальна для этого класса лайнеров», — говорят на Иркутском авиационном заводе.











МС-21 — первый ближнесреднемагистральный самолет, который будет производиться в России. За последнее время с нуля здесь произвели пока только один гражданский самолет — региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года).