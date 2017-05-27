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«Минская сотка»: до финиша добрались семеро

28.05.2017 19:51 — Разное | Ежедневник  
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«Минская сотка»: до финиша добрались семеро

53-летний борисовчанин Юрий Кривов с результатом 13.32.10 стал победителем первого 100-километрового марафона «Минская сотка»

       Марафон проводился впервые в формате клубного мероприятия любительского альпинистского проекта «Семь вершин».

       Участие в соревновании приняли 37 любителей альпинизма и горно-пешеходного туризма в возрасте от 20 до 63 лет.

       Уверенную победу одержал представитель борисовского СК «Каяк», директор ООО «Фудокан» Юрий Кривов с результатом 13ч 32мин 10 сек. Последний из участников-мужчин, добравшийся до 100-километровой отметки, финишировал с результатом 20ч 30мин 00сек.

       Никому из пятнадцати девушек-участниц одолеть дистанцию не удалось.

       Марафон проводился вдоль Главного канала Вилейско-Минской водной системы и частично берега Вилейского водохранилища.

       Участники стартовали от д. Бережок Вилейского района в 0ч 00 мин в субботу 27 мая 2017г. Здесь же состоялся и финиш проводимого мероприятия.

       «Минская сотка» - завершающий этап цикла физической подготовки альпинистов-любителей перед сезоном горных восхождений. Он позволяет не только проверить уровень текущей подготовки любителей активного отдыха, но испытать в «наземном бою» свою амуницию.

       Специфика чисто альпинистских задач определила и особенности экипировки участников марафонской дистанции: большинство пользовалось не беговыми кроссовками, а достаточно тяжелыми трекинговыми ботинками, бег в которых крайне затруднен. Зато ценою собственных мозолей и пота проверены каждая шероховатость горного ботинка,  качество первого слоя альпинистской одежды и даже удобство рюкзака.

       Интерес сторонних участников к мероприятию, возможно, потребует внесения корректив при проведении второго марафона и на эмблеме горного альпиниста сменит бегун.

       «Минская сотка -2018» состоится 26 мая 2018 года. А пока альпинисты-любители «точат кошки» в преддверии летнего восхождения на гору Казбек в Грузии.

       

 
 
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53-летний борисовчанин Юрий Кривов с результатом 13.32.10 стал победителем первого 100-километрового марафона «Минская сотка»

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