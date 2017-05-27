«Шейхи» из Бреста взяли Кубок Беларуси

Бреста взяли Кубок Беларуси">

Бреста взяли Кубок Беларуси">

В драматическом финале Кубка Беларуси, проходившем в Гродно, брестское «Динамо» по пенальти победило солигорский «Шахтер» - 11:10. Вместе с титулом «динамовцы», которых спонсируют эмиратские инвесторы, получили путевку в Лигу Европы.

В первом тайме предпочтительнее выглядели «динамовцы». Их поддерживала большая половина гродненского стадиона «Неман». Брестские болельщики, соскучившиеся по победам своих любимцев, в массовом порядке двинулись в воскресенье в соседнее Гродно. Еще одним стимулом и для игроков, и для болельщиков из Бреста являлась путевка в Лигу Европы. С коммерческими целями ставку на выигрыш Кубка Беларуси, не скрывая и даже где-то в ущерб начальной стадии чемпионата, сделал и новый владелец клуба с берегов Буга – эмиратская компания Sohra Group. Наконец, эта игра во многом определяла судьбу тренера “Динамо” Владимира Журавля.

Тем не менее, 100%-х моментов в первом тайме не создали ни брестчане, ни горняки. Самым ярким эпизодом первой половины стал авантюрный выход за пределы штрафной солигорского кипера Бумшы. В предыдущем матче с минским “Динамо” считающийся самым надежным в белорусском чемпионате страж ворот “Шахтера” начудил и фактически “привез” себе два мяча. На этот раз Бушме повезло – он отделался только желтой карточкой, снеся Торреса.

В начале второго тайма тренер “Шахтера” Кубарев выпустил в помощь Лаптеву второго нападающего – солигорского вундеркинда Лисаковича. Игрок белорусской молодежки заменил бледно выглядевшего финского легионера “горняков” Сойри.

И на 69-й минуте замена сыграла! Лисакович откликнулся на хорошую передачу в штрафную Багарича и головой точно в угол переправил мяч в ворота французского голкипера “Динамо” Малерба – 1:0. Через несколько минут Лисакович мощно пробил над перекладиной, один нанеся к этому времени ударов столько, почти сколько сделал весь “Шахтер”.

На 82-й минуте защитники “Шахтера”, отличающиеся в чемпионате сверхнадежностью, проиграли воздух и позволили “Динамо” отыграться. Отличился капитан брестчан Легчилин, также головой отправивший мяч в ворота Бушмы – 1:1!

Концовку основного времени “Динамо” провело в атаках, пытаясь дожать соперника. Уже в добавленное время мог отличиться Фамейе, но ганцу не хватило точности.

В итоге судьям пришлось назначать дополнительное время. “Горняки” провели активнее его первую часть, брестчане – вторую. Бил по воротам Матвейчик, в ответ угрожал солигорчанам Фамейе, неплохо цеплявшийся за мяч. Но овертайм закончился с тем же счетом – 1:1.

В серии пенальти, который затянулся до ударов до первого промаха, Малерб парировал "попытку" солигорчанина Янушкевича, итоговый счет - 11:10.